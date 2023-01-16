***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.01.2023 10:36
***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102444
BIST
10:355.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 32,08
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.050
En Düşük
4.981
10:3518,7896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,8094
En Düşük
18,7572
10:3520,3683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,4474
En Düşük
20,3073
10:351.157,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,83
|Açılış
|: 1.157,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.155,68
BIST En Aktif Hisseler10:33
|SDTTR
|75,35
|329.979.158
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.253.937
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|16.707.551
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.160.975
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|ODAS
|8,52
|717.102.768
|% -7,79
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|CANTE
|114,00
|4.220.216
|% -4,92
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|THYAO
|135,60
|1.036.901.424
|% 0,67
|
|ASELS
|56,40
|759.316.142
|% 2,08
|
|ODAS
|8,52
|717.102.768
|% -7,79
|
|YKBNK
|9,54
|662.241.384
|% 3,58
|
|EREGL
|40,34
|594.124.062
|% -0,05
|
|ODAS
|8,52
|717.102.768
|% -7,79
|
|YKBNK
|9,54
|662.241.384
|% 3,58
|
|EKGYO
|7,91
|481.248.311
|% 0,38
|
|SKBNK
|2,72
|110.101.490
|% 3,42
|
|ISCTR
|11,21
|409.899.665
|% 3,80
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7882
|18,7899
|% 0,04
|
|Euro
|20,3614
|20,3715
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,9121
|23,0271
|% 0,01
|
|Frank
|20,2000
|20,3217
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9841
|5,0091
|% -0,02
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-3,70
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|7.857
|7.976
|79,00
|
|Tam
|7.866
|7.935
|125,00
|
|Yarım
|3.833
|3.883
|61,00
|
|Çeyrek
|1.922
|1.941
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,67
|14,69
|0,03
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,59
|
Seans Raporu
10:33
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10:48ONCSM
Yüzde 10.00 oranında artışla 41.14 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 753 adet işlem
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10:46XU100
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10:46VAKBN
Yüzde 4.14 oranında artışla 10.07 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 032, 515 adet işlem
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10:45TNZTP
Yüzde 4.71 oranında artışla 14.22 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 665 adet işlem