***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2023 10:00
***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127999
BIST
11:385.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -21,67
|Açılış
|: 5.065
|
|Önceki Kapanış
|: 5.032
|
5.074
En Düşük
5.002
11:3819,0927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0417
|Açılış
|: 19,3380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3550
|
19,2443
En Düşük
18,9751
11:3820,5762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0739
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,7334
En Düşük
20,4199
11:381.208,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.208,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.211,97
|
1.220,05
En Düşük
1.204,71
BIST En Aktif Hisseler11:36
|BVSAN
|72,70
|260.920.930
|% 9,98
|
|DERIM
|10,04
|9.951.162
|% 9,97
|
|SANEL
|17,56
|14.146.435
|% 9,96
|
|ULAS
|11,93
|1.481.467
|% 9,95
|
|SUWEN
|55,25
|25.508.399
|% 9,95
|
|CANTE
|52,60
|214.631.359
|% -9,93
|
|EMKEL
|9,75
|47.284.584
|% -9,13
|
|PAMEL
|256,20
|25.494.756
|% -8,50
|
|EPLAS
|41,90
|34.488.011
|% -8,36
|
|ONCSM
|148,00
|31.252.480
|% -6,92
|
|AKFYE
|20,92
|2.869.580.320
|% 9,76
|
|ASTOR
|61,35
|1.761.126.813
|% -3,99
|
|EREGL
|37,40
|1.623.354.899
|% 0,81
|
|KOZAL
|22,12
|1.275.174.187
|% 0,09
|
|GOKNR
|24,50
|1.020.841.186
|% 0,08
|
|AKFYE
|20,92
|2.869.580.320
|% 9,76
|
|EKGYO
|7,01
|645.635.445
|% 1,59
|
|KATMR
|1,32
|101.483.666
|% -2,94
|
|KOZAL
|22,12
|1.275.174.187
|% 0,09
|
|KLGYO
|2,80
|151.578.233
|% 5,66
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0887
|19,0926
|% 0,22
|
|Euro
|20,5553
|20,5631
|% 0,30
|
|Sterlin
|23,3456
|23,4627
|% 0,51
|
|Frank
|20,7474
|20,8724
|% 0,56
|
|Riyal
|5,0672
|5,0926
|% 0,21
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|-9,42
|
|Altın Gr.
|1.209
|1.210
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|8.193
|8.317
|-63,00
|
|Tam
|8.173
|8.256
|-83,00
|
|Yarım
|4.006
|4.040
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.020
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|-0,09
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|0,49
|