***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2023 10:14
***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190137
BIST
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11:247.975
En Düşük
|Değişim
|: 0,42%
|| 33,65
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.905
En Yüksek
8.003
11:2426,6197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1613
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6330
En Düşük
25,9709
11:2428,7752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1425
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8350
En Düşük
28,1807
11:241.646,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 12,16
|Açılış
|: 1.646,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler11:22
|ULAS
|17,16
|11.140.884
|% 10,00
|
|ISBTR
|63.525,10
|317.626
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|1.035.519
|% 10,00
|
|OTTO
|275,00
|553.850
|% 10,00
|
|IZENR
|49,12
|124.459.470
|% 9,99
|
|KENT
|427,10
|829.001
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|732.195
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|789.626.451
|% -9,93
|
|QNBFB
|103,00
|1.312.014
|% -9,25
|
|UMPAS
|4,47
|451.474
|% -8,02
|
|TUPRS
|143,60
|3.218.711.451
|% -2,18
|
|ISCTR
|20,78
|3.125.807.239
|% 1,76
|
|ASTOR
|137,40
|2.793.066.336
|% 1,40
|
|KCHOL
|146,50
|2.385.554.570
|% 3,90
|
|THYAO
|252,40
|2.332.417.275
|% -1,41
|
|ISCTR
|20,78
|3.125.807.239
|% 1,76
|
|ZOREN
|4,75
|446.356.700
|% -2,06
|
|EKGYO
|8,59
|608.121.646
|% 0,59
|
|YKBNK
|16,99
|968.975.801
|% 1,92
|
|PETKM
|20,14
|1.002.468.384
|% -0,10
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6096
|26,6204
|% 0,61
|
|Euro
|28,7660
|28,7762
|% 0,50
|
|Sterlin
|33,4837
|33,6516
|% 0,68
|
|Frank
|29,9866
|30,1672
|% 0,53
|
|Riyal
|7,0760
|7,1115
|% 0,58
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|2,87
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.646
|12,16
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.994
|11.086
|0,00
|
|Yarım
|5.510
|5.565
|1,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.784
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,75
|20,77
|0,14
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,27
|