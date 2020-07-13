***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama01.01.2020 - 30.06.2020 döneminde aracılık hizmetleri için ödenen komisyonlar(*) Ters repo vadeli oranı, %0,001125 ile gün sayısının çarpımıdır.Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun Unvanıİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Hisse Senedi% 0,04Kamu Borçlanma Senetleri% 0,005Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,005BPP (günlük)% 0,002952Ters Repo (O/N)% 0,001125Ters Repo (vadeli)% 0,001125VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,03Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2020 2020 2020Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)14.532 0 14.532Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)79 0 79Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)269.813 166.039 435.852Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)284.424 166.039 450.463Ortalama Net Aktif Değer (TL)273.070.478 228.944.394 251.719.147Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,104158 % 0,072524 % 0,178955http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859520BIST