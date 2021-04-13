***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
13.04.2021 19:35
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
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Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
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Açıklama
1.01.2021 - 31.03.2021 döneminde aracılık hizmetleri için ödenen komisyonlar
(*) Ters repo vadeli oranı, %0,001125 ile gün sayısının çarpımıdır.
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,005
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,005
BPP (günlük)
% 0,002952
Ters Repo (O/N)
% 0,001125
Ters Repo (vadeli)
% 0,001125
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,03
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2021
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
62.556
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
200.729
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
263.285
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
249.795.194
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,1054
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927602
BIST