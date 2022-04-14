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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

14.04.2022 12:01
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

1.01.2022 - 31.03.2022 döneminde aracılık hizmetleri için ödenen komisyonlar
(*) Ters repo vadeli oranı, %0,001125 ile gün sayısının çarpımıdır.

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,005
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,005
BPP (günlük)
% 0,002952
Ters Repo (O/N)
% 0,001125
Ters Repo (vadeli)
% 0,001125
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,03
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2022
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
9.903
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
1.096
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
103.159
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
114.158
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
278.305.643
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,041019



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020406


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BIST En Aktif Hisseler12:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 58.649,00 117.298 % 8,61  
EKGYO 2,94 1.978.836.655 % 8,49  
ALMAD 2,13 6.014.992 % 8,12  
MEPET 3,25 24.582.153 % 7,62  
SELGD 4,65 5.251.343 % 6,90  
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12:22 Alış Satış %  
Dolar 14,6154 14,6196 % 0,17  
Euro 15,9804 15,9944 % 0,51  
Sterlin 19,1559 19,2520 % 0,38  
Frank 15,5749 15,6687 % 0,17  
Riyal 3,8857 3,9052 % 0,15  
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12:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.970 1.970 -7,92  
Altın Gr. 925 925 -3,13  
Cumhuriyet 6.128 6.221 -13,00  
Tam 6.101 6.253 -12,88  
Yarım 2.949 3.025 -6,23  
Çeyrek 1.479 1.512 -3,12  
Gümüş.Ons 25,57 25,61 -0,15  
Gümüş Gr. 12,00 12,02 -0,07  
B. Petrol 108 108 -0,43  
Seans Raporu 12:22
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