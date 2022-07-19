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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

19.07.2022 18:29
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

1.01.2022 - 30.06.2022 döneminde aracılık hizmetleri için ödenen komisyonlar
(*) Ters repo vadeli oranı, %0,001125 ile gün sayısının çarpımıdır.

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,005
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,005
BPP (günlük)
% 0,002952
Ters Repo (O/N)
% 0,001125
Ters Repo (vadeli)
% 0,001125
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,03
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2022 2022 2022
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
9.903 9.263 19.166
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
1.096 517 1.613
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
103.159 178.465 281.624
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
114.158 188.245 302.403
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
278.305.643 259.972.251 269.358.948
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,041019 % 0,07241 % 0,112268



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046654


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 3,85 104.485.863 % 10,00  
POLTK 678,80 10.986.511 % 10,00  
EUKYO 3,52 2.645.537 % 10,00  
KLRHO 12,55 14.737.925 % 9,99  
TURGG 208,20 19.893.179 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,5521 17,5663 % 0,77  
Euro 17,9661 17,9907 % 1,56  
Sterlin 21,0323 21,1378 % 1,08  
Frank 18,0446 18,1533 % 1,41  
Riyal 4,6593 4,6826 % 0,48  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 4,03  
Altın Gr. 968 968 8,38  
Cumhuriyet 6.528 6.630 17,00  
Tam 6.549 6.630 6,00  
Yarım 3.191 3.241 8,00  
Çeyrek 1.600 1.621 5,00  
Gümüş.Ons 18,80 18,83 0,12  
Gümüş Gr. 10,62 10,64 0,14  
B. Petrol 106 106 -0,25  
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