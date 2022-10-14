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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

14.10.2022 14:03
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Açıklama

1.01.2022 - 30.09.2022 döneminde aracılık hizmetleri için ödenen komisyonlar
(*) Ters repo vadeli oranı, %0,001125 ile gün sayısının çarpımıdır.

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,005
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,005
BPP (günlük)
% 0,002952
Ters Repo (O/N)
% 0,001125
Ters Repo (vadeli)
% 0,001125
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,03
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2022 2022 2022 2022
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BIST En Aktif Hisseler14:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 440,00 14.181.640 % 10,00  
CONSE 6,18 326.683.529 % 9,96  
MZHLD 84,05 64.575.277 % 9,94  
GESAN 119,60 530.266.147 % 9,93  
TGSAS 19,40 46.346.021 % 9,60  
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14:00 Alış Satış %  
Dolar 18,5713 18,5986 % 0,31  
Euro 18,0955 18,1030 % -0,24  
Sterlin 20,8411 20,9456 % -0,61  
Frank 18,4592 18,5704 % -0,01  
Riyal 4,9315 4,9562 % 0,13  
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14:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.657 1.658 -9,19  
Altın Gr. 989 989 -4,93  
Cumhuriyet 6.637 6.737 0,00  
Tam 6.679 6.742 -48,00  
Yarım 3.255 3.293 -27,00  
Çeyrek 1.630 1.646 -13,00  
Gümüş.Ons 18,74 18,79 -0,12  
Gümüş Gr. 11,19 11,20 -0,07  
B. Petrol 93,48 93,48 -1,09  
Seans Raporu 14:00
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