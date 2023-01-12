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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

12.01.2023 21:03
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

1.01.2022 - 31.12.2022 döneminde aracılık hizmetleri için ödenen komisyonlar
(*) Ters repo vadeli oranı, %0,001125 ile gün sayısının çarpımıdır.

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.6
Hisse Senedi
% 0,03
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,005
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,005
BPP (günlük)
% 0,002952
Ters Repo (O/N)
% 0,001125
Ters Repo (vadeli)
% 0,001125
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
9.903 9.263 19.166 63.791 82.957 40.285 123.242
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
1.096 517 1.613 857 2.470 0 2.470
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
103.159 178.465 281.624 204.783 486.407 250.494 736.901
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
114.158 188.245 302.403 269.431 571.834 290.779 862.613
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
278.305.643 259.972.251 269.358.948 280.744.902 273.133.970 305.858.557 281.574.836
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,041019 % 0,07241 % 0,112268 % 0,09597 % 0,20936 % 0,09507 % 0,306353



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101601


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ATSYH 114,40 5.712.684 % 10,00  
SANKO 23,78 35.236.014 % 9,99  
PRZMA 7,82 3.298.593 % 9,99  
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Sterlin 22,8878 23,0026 % 0,68  
Frank 20,1632 20,2847 % 0,42  
Riyal 4,9851 5,0101 % 0,04  
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Altın Ons 1.897 1.898 20,84  
Altın Gr. 1.145 1.145 12,39  
Cumhuriyet 7.710 7.826 73,00  
Tam 7.732 7.799 66,00  
Yarım 3.765 3.816 33,00  
Çeyrek 1.888 1.908 17,00  
Gümüş.Ons 23,89 23,92 0,49  
Gümüş Gr. 14,39 14,41 0,26  
B. Petrol 83,98 83,98 1,31  
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