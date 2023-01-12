***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama1.01.2022 - 31.12.2022 döneminde aracılık hizmetleri için ödenen komisyonlar(*) Ters repo vadeli oranı, %0,001125 ile gün sayısının çarpımıdır.Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun Unvanıİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.6Hisse Senedi% 0,03Kamu Borçlanma Senetleri% 0,005Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,005BPP (günlük)% 0,002952Ters Repo (O/N)% 0,001125Ters Repo (vadeli)% 0,001125VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,02Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)9.903 9.263 19.166 63.791 82.957 40.285 123.242Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)1.096 517 1.613 857 2.470 0 2.470Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)103.159 178.465 281.624 204.783 486.407 250.494 736.901Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)114.158 188.245 302.403 269.431 571.834 290.779 862.613Ortalama Net Aktif Değer (TL)278.305.643 259.972.251 269.358.948 280.744.902 273.133.970 305.858.557 281.574.836Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,041019 % 0,07241 % 0,112268 % 0,09597 % 0,20936 % 0,09507 % 0,306353http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101601BIST