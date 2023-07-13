***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
13.07.2023 14:50
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
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Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
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Açıklama
1.01.2023 - 30.06.2023 döneminde aracılık hizmetleri için ödenen komisyonlar
(*) Ters repo vadeli oranı, %0,001125 ile gün sayısının çarpımıdır.
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,03
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,005
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,005
BPP (günlük)
% 0,002952
Ters Repo (O/N)
% 0,001125
Ters Repo (vadeli)
% 0,001125
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2023 2023 2023
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
54.544 42.271 96.815
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 260 260
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
220.243 194.389 414.632
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
274.787 236.920 511.707
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
314.869.625 283.613.395 299.997.709
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,08727 % 0,083536 % 0,17057
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171396
BIST