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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

10.01.2024 15:13
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

1.01.2023 - 31.12.2023 döneminde aracılık hizmetleri için ödenen komisyonlar
(*) Ters repo vadeli oranı, %0,001125 ile gün sayısının çarpımıdır.

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,03
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,005
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,005
BPP (günlük)
% 0,002952
Ters Repo (O/N)
% 0,001125
Ters Repo (vadeli)
% 0,001125
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
54.544 42.271 96.815 23.669 120.484 60.499 180.983
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 260 260 0 260 0 260
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
220.243 194.389 414.632 207.654 622.286 206.428 828.714
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
274.787 236.920 511.707 231.323 743.030 266.927 1.009.957
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
314.869.625 283.613.395 299.997.709 327.620.496 309.401.211 351.188.762 320.137.143
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,08727 % 0,083536 % 0,17057 % 0,070607 % 0,240151 % 0,076007 % 0,315476



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237893


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EKOS 52,80 365.209.399 % 10,00  
BRLSM 26,84 316.644.708 % 10,00  
BRKSN 26,64 63.559.281 % 9,99  
BAYRK 21,14 48.292.177 % 9,99  
MARKA 47,18 20.054.508 % 9,98  
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Sterlin 38,0238 38,2145 % 0,31  
Frank 35,0387 35,2498 % 0,20  
Riyal 7,9675 8,0074 % 0,15  
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Gümüş ONS 22,85 22,87 % 0,66  
Platin 919,33 921,68 % 0,66  
Paladyum 986,96 992,68 % 0,66  
Brent Pet. 77,45 77,45 % 0,66  
Altın Ons 2.025,86 2.026,19 % 0,66  
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