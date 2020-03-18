***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.03.2020 19:58
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.03.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 18 Mart 2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında, 2020 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830577
BIST
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.201,08
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
18:056,4904
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,0918
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4931
En Düşük
6,3873
18:057,0332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0025
18:05311,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -3,26
|Açılış
|: 311,27
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
307,18
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|11.360.344
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.679.151
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.389.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|28.891,20
|1.018.305
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|587.589
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|PINSU
|1,80
|9.286.565
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|29.014
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|132.977
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|9.541.700
|% -9,96
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% -1,09
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% -4,65
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% -3,66
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5121
|7,5498
|% -2,29
|
|Frank
|6,6506
|6,6907
|% 0,32
|
|Riyal
|1,7232
|1,7318
|% 1,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|-36,64
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-6,54
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,85
|11,89
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|2,44
|2,45
|-0,15
|
|B. Petrol
|24,74
|24,74
|-3,99
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