***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2020 14:32
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.03.2020
Tescil Tarihi
08.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.04.2020 - 10057
Açıklamalar
Şirketimizin 18 Mart 2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında, 2020 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., 8 Nisan 2020 tarihinde tescil, 13 Nisan 2020 tarih, 10057 sayılı T.T.S.G.'de ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837790
BIST
15:5197.950
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 1.551,29
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:516,7994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0287
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7999
En Düşük
6,7646
15:517,4564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0733
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4599
En Düşük
7,3720
15:51377,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 4,55
|Açılış
|: 377,55
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,37
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.092.801
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.965.409
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TAVHL
|21,50
|179.943.438
|% 9,97
|
|IHEVA
|2,32
|131.765.870
|% -9,73
|
|PRZMA
|3,95
|30.783.612
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,75
|1.428.555.212
|% 5,50
|
|ASELS
|26,20
|1.306.584.536
|% 5,05
|
|GARAN
|8,62
|750.824.049
|% 1,89
|
|PGSUS
|61,15
|641.066.843
|% 9,20
|
|GSRAY
|2,63
|434.481.761
|% 1,94
|
|GSRAY
|2,63
|434.481.761
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,10
|161.469.655
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,61
|89.044.636
|% 1,67
|
|THYAO
|10,75
|1.428.555.212
|% 5,50
|
|YKBNK
|2,03
|245.163.616
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5232
|8,5659
|% 1,01
|
|Frank
|7,0412
|7,0836
|% 1,07
|
|Riyal
|1,8022
|1,8113
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|16,39
|
|Altın Gr.
|377
|378
|4,51
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.473
|29,60
|
|Tam
|2.482
|2.545
|30,50
|
|Yarım
|1.207
|1.239
|14,80
|
|Çeyrek
|606
|620
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|15,63
|15,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,06
|
|B. Petrol
|31,12
|31,12
|-0,62
|
Seans Raporu
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16:05DITAS
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1515 artarak (% 1.66 ) 92, 681
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