***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi18.03.2020Tescil Tarihi08.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su13.04.2020 - 10057AçıklamalarŞirketimizin 18 Mart 2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında, 2020 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., 8 Nisan 2020 tarihinde tescil, 13 Nisan 2020 tarih, 10057 sayılı T.T.S.G.'de ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837790BIST