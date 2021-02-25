***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.02.2021 21:20
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25 Şubat 2021 tarihli toplantısında,
Denetimden Sorumlu Komite'nin de önerisi doğrultusunda, 2021 yılına ait bağımsız denetim hizmetinin, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den (a member firm of Ernst & Young Global Limited) temin edilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913122
BIST
18:051.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.510
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|Önceki Kapanış
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1.515
En Düşük
1.460
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En Yüksek
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|: 2,46%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,1530
18:058,9659
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|: 418,70
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|: 415,65
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423,51
En Düşük
411,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|23,76
|7.321.879
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.741.208
|% 10,00
|
|LINK
|51,70
|119.047.421
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|3.056.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.923.977
|% 10,00
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|EMNIS
|27,80
|996.357
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|2.060.989
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|156.319.708
|% -9,79
|
|THYAO
|13,39
|2.767.999.675
|% 4,36
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|KOZAL
|128,20
|1.805.498.315
|% -3,97
|
|SASA
|41,70
|1.783.940.629
|% 4,41
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 6,76
|
|EKGYO
|2,31
|1.378.347.858
|% 1,76
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|TSKB
|1,72
|562.477.409
|% -1,15
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,89
|234.960.802
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3397
|7,3458
|% 2,46
|
|Euro
|8,9538
|8,9659
|% 2,75
|
|Sterlin
|10,2657
|10,3172
|% 1,58
|
|Frank
|8,0730
|8,1217
|% 2,51
|
|Riyal
|1,9493
|1,9591
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-27,01
|
|Altın Gr.
|419
|419
|3,06
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,55
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,06
|
|B. Petrol
|66,12
|66,12
|-0,06
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