***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.04.2021 17:06
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2021
Tescil Tarihi
14.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimizin 23 Mart 2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında, 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 14 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928544
BIST
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|SONME
|36,10
|2.785.068
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|CEOEM
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|BTCIM
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|KRDMD
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|MTRKS
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|SASA
|45,32
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|% -2,62
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|GARAN
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|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
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|ODAS
|3,68
|859.707.735
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|EKGYO
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|405.420.357
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|TSKB
|1,34
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|8,0504
|8,0541
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|Euro
|9,6389
|9,6465
|% -0,37
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|Sterlin
|11,0779
|11,1335
|% 0,00
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|Frank
|8,7056
|8,7580
|% 0,03
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|Riyal
|2,1422
|2,1529
|% -0,09
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|Altın Ons
|1.767
|1.768
|31,00
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|Altın Gr.
|458
|458
|7,28
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|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
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|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
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|Çeyrek
|725
|742
|1,62
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|Gümüş.Ons
|25,94
|25,96
|0,52
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|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|0,11
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|B. Petrol
|66,56
|66,56
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