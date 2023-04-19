***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi22.03.2023Tescil Tarihi18.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su19.04.2023-10815AçıklamalarŞirketimizin 22 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2023 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 18 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiş olup 19.04.2023 tarih ve 10815 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140004BIST