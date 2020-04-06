***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
06.04.2020 18:19
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Açıklamalar
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
*Şirketimizde 1.7.2019 tarihinde göreve başlamış olan Genel Müdüre, 1.1.2019-30.6.2019 döneminde görev yapmış olan emekli Genel Müdüre ve 12.06.2019 tarihinde Yönetmen unvanına yükseltilen personele kıstelyevmli olarak ödeme yapılmıştır.
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Ödeme Yapılan Kişinin Ünvanı Ödemenin Niteliği Ödeme Tutarı (TL)
Genel Müdür İkramiye 52.890
Emekli Genel Müdür İkramiye 38.175
Müdür İkramiye 75.425
Müdür Yardımcısı İkramiye 14.696
Yönetmen İkramiye 5.874
Kıdemli Müfettiş İkramiye 11.042
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835421
BIST
18:0592.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 2.518,52
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
18:056,7916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0574
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7918
En Düşük
6,7161
18:057,3302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
18:05364,13
En Yüksek
|Değişim
|: 3,87%
|| 13,56
|Açılış
|: 364,13
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
364,13
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|
|INFO
|5,76
|26.472.809
|% -9,86
|
|RALYH
|7,23
|2.342.460
|% -9,62
|
|MTRYO
|2,55
|43.535.672
|% -8,60
|
|CASA
|9,29
|70.551
|% -6,73
|
|EGCYO
|0,36
|307.444
|% -5,26
|
|GARAN
|7,76
|698.450.070
|% 2,92
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
|
|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2853
|8,3269
|% 0,57
|
|Frank
|6,9102
|6,9518
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8003
|1,8093
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|50,44
|
|Altın Gr.
|363
|364
|12,94
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,10
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,17
|
|B. Petrol
|32,92
|32,92
|-1,19
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59TSPOR
Yüzde 9.82 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 176, 714 adet işlem
-
17:58AVGYO
Yüzde 6.45 oranında artışla 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 034, 971 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2228, 24 artarak (% 2.63 ) 86, 975
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, METAL, DGKLB, IZTAR, KERVN, BEYAZ
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYO, DYOBY, ISDMR, ADNAC