***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÇalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan ÖdemelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiÇalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan ÖdemelerAçıklamalarÇalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler*Şirketimizde 1.7.2019 tarihinde göreve başlamış olan Genel Müdüre, 1.1.2019-30.6.2019 döneminde görev yapmış olan emekli Genel Müdüre ve 12.06.2019 tarihinde Yönetmen unvanına yükseltilen personele kıstelyevmli olarak ödeme yapılmıştır.Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan ÖdemelerÖdeme Yapılan Kişinin Ünvanı Ödemenin Niteliği Ödeme Tutarı (TL)Genel Müdür İkramiye 52.890Emekli Genel Müdür İkramiye 38.175Müdür İkramiye 75.425Müdür Yardımcısı İkramiye 14.696Yönetmen İkramiye 5.874Kıdemli Müfettiş İkramiye 11.042http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835421BIST