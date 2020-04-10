***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
10.04.2020 12:53
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )
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Türkçe
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait dışarıdan sağlanan hizmetler için ödenen komisyon ve ücretler
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Dönem
2020
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
384344
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
9440
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
273070478
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,144206
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837147
BIST
15:5196.317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 482,38
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.502
En Düşük
95.352
15:516,6945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0260
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7257
En Düşük
6,6547
15:517,3376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0459
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2735
15:51363,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,48
|Açılış
|: 363,40
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,76
|487.794
|% 10,00
|
|DOCO
|382,30
|32.978.100
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|17.573.458
|% 9,97
|
|SANFM
|5,96
|3.625.010
|% 9,96
|
|CASA
|10,38
|181.814
|% 9,96
|
|ETYAT
|1,35
|2.218.312
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,48
|401.131
|% -9,82
|
|SERVE
|2,13
|2.280.891
|% -9,36
|
|UZERB
|2,45
|40.723
|% -7,55
|
|EGCYH
|0,26
|176.000
|% -7,14
|
|GARAN
|8,46
|754.318.004
|% -0,35
|
|PGSUS
|50,60
|732.652.615
|% 8,40
|
|THYAO
|9,80
|549.107.445
|% 0,62
|
|GSRAY
|2,65
|490.147.300
|% 0,76
|
|PETKM
|3,46
|418.379.233
|% 0,58
|
|GSRAY
|2,65
|490.147.300
|% 0,76
|
|PETKM
|3,46
|418.379.233
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,01
|202.563.561
|% -0,99
|
|ISFIN
|3,15
|314.520.393
|% 2,94
|
|IHLGM
|1,06
|97.334.173
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3303
|8,3721
|% 0,58
|
|Frank
|6,9085
|6,9501
|% 0,60
|
|Riyal
|1,7750
|1,7839
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|363
|364
|2,92
|
|Cumhuriyet
|2.328
|2.381
|1,40
|
|Tam
|2.392
|2.450
|5,20
|
|Yarım
|1.164
|1.192
|0,70
|
|Çeyrek
|584
|596
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
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