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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

10.04.2020 12:53
GÜNCEL HABERLER



***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait dışarıdan sağlanan hizmetler için ödenen komisyon ve ücretler

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2020
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
384344
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
9440
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
273070478
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,144206



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837147


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMELK 1,76 487.794 % 10,00  
DOCO 382,30 32.978.100 % 9,98  
RTALB 6,51 17.573.458 % 9,97  
SANFM 5,96 3.625.010 % 9,96  
CASA 10,38 181.814 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3303 8,3721 % 0,58  
Frank 6,9085 6,9501 % 0,60  
Riyal 1,7750 1,7839 % 0,49  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.689 3,06  
Altın Gr. 363 364 2,92  
Cumhuriyet 2.328 2.381 1,40  
Tam 2.392 2.450 5,20  
Yarım 1.164 1.192 0,70  
Çeyrek 584 596 0,60  
Gümüş.Ons 15,40 15,42 -0,04  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 0,02  
B. Petrol 31,82 31,82 0,05  
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