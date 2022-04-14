***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
14.04.2022 12:02
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )
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Türkçe
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait dışarıdan sağlanan hizmetler için ödenen komisyon ve ücretler
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık e Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Dönem
2022
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
219135
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
8359
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
278305643
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,081742
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020407
BIST
12:222.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,72
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
12:2214,6186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0244
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6189
En Düşük
14,5748
12:2215,9970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0831
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9970
En Düşük
15,8849
12:22925,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,23
|Açılış
|: 925,05
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,74
BIST En Aktif Hisseler12:22
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|EKGYO
|2,94
|1.978.836.655
|% 8,49
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|MEPET
|3,25
|24.582.153
|% 7,62
|
|SELGD
|4,65
|5.251.343
|% 6,90
|
|ISGYO
|12,04
|6.744.158
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|DOBUR
|52,40
|3.518.795
|% -4,03
|
|CRDFA
|2,27
|33.131.002
|% -3,40
|
|THYAO
|36,84
|2.827.384.938
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,94
|1.978.836.655
|% 8,49
|
|EREGL
|35,12
|859.427.107
|% -0,11
|
|GARAN
|13,62
|832.166.585
|% -0,15
|
|KRDMD
|16,05
|694.979.622
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,94
|1.978.836.655
|% 8,49
|
|ODAS
|2,36
|421.210.555
|% 3,51
|
|DOHOL
|3,83
|678.259.187
|% 0,26
|
|TSKB
|1,74
|235.004.437
|% 2,96
|
|ZOREN
|2,29
|262.422.043
|% 4,57
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6150
|14,6186
|% 0,17
|
|Euro
|15,9793
|15,9970
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,1543
|19,2504
|% 0,37
|
|Frank
|15,5750
|15,6688
|% 0,17
|
|Riyal
|3,8855
|3,9050
|% 0,14
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|6.128
|6.221
|-13,00
|
|Tam
|6.099
|6.251
|-14,86
|
|Yarım
|2.948
|3.024
|-7,19
|
|Çeyrek
|1.479
|1.512
|-3,59
|