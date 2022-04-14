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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

14.04.2022 12:02
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretl


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait dışarıdan sağlanan hizmetler için ödenen komisyon ve ücretler 

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık e Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2022
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
219135
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
8359
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
278305643
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,081742



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020407


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BIST En Aktif Hisseler12:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 58.649,00 117.298 % 8,61  
EKGYO 2,94 1.978.836.655 % 8,49  
ALMAD 2,13 6.014.992 % 8,12  
MEPET 3,25 24.582.153 % 7,62  
SELGD 4,65 5.251.343 % 6,90  
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12:22 Alış Satış %  
Dolar 14,6150 14,6186 % 0,17  
Euro 15,9793 15,9970 % 0,52  
Sterlin 19,1543 19,2504 % 0,37  
Frank 15,5750 15,6688 % 0,17  
Riyal 3,8855 3,9050 % 0,14  
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12:22 Alış Satış %  
Altın Gr. 925 925 -3,23  
Cumhuriyet 6.128 6.221 -13,00  
Tam 6.099 6.251 -14,86  
Yarım 2.948 3.024 -7,19  
Çeyrek 1.479 1.512 -3,59  
Seans Raporu 12:22
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