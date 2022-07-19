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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

19.07.2022 18:34
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretl


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait dışarıdan sağlanan hizmetler için ödenen komisyon ve ücretler 

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2022 2022 2022
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
219135 204612 423747
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
8359 12539 20898
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
278305643 259972251 269358948
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,081742 % 0,083529 % 0,165075



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046657


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GLRYH 3,85 104.485.863 % 10,00  
POLTK 678,80 10.986.511 % 10,00  
EUKYO 3,52 2.645.537 % 10,00  
KLRHO 12,55 14.737.925 % 9,99  
TURGG 208,20 19.893.179 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,5534 17,5665 % 0,77  
Euro 17,9651 17,9861 % 1,54  
Sterlin 21,0384 21,1439 % 1,11  
Frank 18,0578 18,1666 % 1,49  
Riyal 4,6600 4,6833 % 0,49  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 4,03  
Altın Gr. 968 968 8,38  
Cumhuriyet 6.528 6.630 17,00  
Tam 6.549 6.630 6,00  
Yarım 3.191 3.241 8,00  
Çeyrek 1.600 1.621 5,00  
Gümüş.Ons 18,80 18,83 0,12  
Gümüş Gr. 10,62 10,64 0,14  
B. Petrol 106 106 -0,25  
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