***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
13.04.2023 10:28
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )
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Türkçe
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Açıklama
01.01.2023 - 31.03.2023 dönemine ait dışarıdan sağlanan hizmetler için ödenen komisyon ve ücretler
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Dönem
2023
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
248081
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
99664
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
314869625
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,110441
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137230
BIST
13:305.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 28,54
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.188
En Düşük
5.153
13:3019,3265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 19,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
13:3021,3252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0997
|Açılış
|: 21,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,3592
En Düşük
21,1879
13:301.258,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.258,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.261,30
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler13:28
|BALAT
|16,94
|856.030
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.445.727
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.677.644
|% 9,98
|
|DGGYO
|39,32
|50.327.475
|% 9,96
|
|AYCES
|88,85
|22.226.611
|% 9,96
|
|MEGAP
|3,65
|68.114.196
|% -39,37
|
|MEGAP
|3,65
|68.114.196
|% -39,37
|
|ZRGYO
|4,72
|184.107.393
|% -4,65
|
|ONCSM
|103,30
|47.875.174
|% -4,35
|
|PAMEL
|270,60
|49.751.822
|% -4,04
|
|THYAO
|136,40
|2.413.169.044
|% 2,25
|
|EREGL
|36,66
|1.864.435.238
|% 1,10
|
|ISCTR
|12,35
|1.480.122.111
|% 0,57
|
|KOZAL
|22,62
|1.325.287.041
|% 1,43
|
|SISE
|44,94
|1.181.362.043
|% 1,22
|
|ISCTR
|12,35
|1.480.122.111
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,99
|636.630.834
|% -0,14
|
|KOZAL
|22,62
|1.325.287.041
|% 1,43
|
|YKBNK
|10,37
|595.257.406
|% -0,38
|
|SKBNK
|2,57
|143.420.237
|% 0,39
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3186
|19,3277
|% 0,11
|
|Euro
|21,3019
|21,3338
|% 0,51
|
|Sterlin
|24,1139
|24,2348
|% 0,31
|
|Frank
|21,6055
|21,7357
|% 0,67
|
|Riyal
|5,1365
|5,1622
|% 0,05
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.027
|12,21
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|8,18
|
|Cumhuriyet
|8.598
|8.728
|86,00
|
|Tam
|8.648
|8.697
|22,00
|
|Yarım
|4.223
|4.256
|11,00
|
|Çeyrek
|2.112
|2.128
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,88
|15,90
|0,05
|
|B. Petrol
|87,02
|87,02
|-0,31
|