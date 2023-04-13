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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

13.04.2023 10:28
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretl


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

01.01.2023 - 31.03.2023 dönemine ait dışarıdan sağlanan hizmetler için ödenen komisyon ve ücretler 

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2023
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
248081
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
99664
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
314869625
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,110441



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137230


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 16,94 856.030 % 10,00  
POLTK 2.208,60 26.445.727 % 10,00  
SANEL 19,94 11.677.644 % 9,98  
DGGYO 39,32 50.327.475 % 9,96  
AYCES 88,85 22.226.611 % 9,96  
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13:28 Alış Satış %  
Dolar 19,3186 19,3277 % 0,11  
Euro 21,3019 21,3338 % 0,51  
Sterlin 24,1139 24,2348 % 0,31  
Frank 21,6055 21,7357 % 0,67  
Riyal 5,1365 5,1622 % 0,05  
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13:28 Alış Satış %  
Altın Ons 2.027 2.027 12,21  
Altın Gr. 1.259 1.259 8,18  
Cumhuriyet 8.598 8.728 86,00  
Tam 8.648 8.697 22,00  
Yarım 4.223 4.256 11,00  
Çeyrek 2.112 2.128 6,00  
Gümüş.Ons 25,58 25,61 0,09  
Gümüş Gr. 15,88 15,90 0,05  
B. Petrol 87,02 87,02 -0,31  
Seans Raporu 13:28
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