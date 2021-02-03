***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 2021 yılında dolmaktadır. Yönetim Kurulumuzun 25.12.2020 tarihli toplantısında Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar (5 yıl) uzatılmasına, Ana Sözleşmenin konuyla ilgili 11. maddesi ve ayrıca 12. maddesinin değiştirilmesine karar verilmiş ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Kurul tarafından tadil tasarısının incelenmesi ve yapılan görüşmeler sonrasında 25.12.2020 tarihli kararın yenilenerek Şirket Ana Sözleşmesinin 3.,5.,8.,10.,11.,12. ve 18. maddelerinin ilişikteki tadil tasarısına uygun olacak şekilde değiştirilmesi, ilgili mercilerin onaylarının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesi hususlarında Şirketin yetkilendirilmesine Yönetim Kurulumuzun 3 Şubat 2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907353BIST