***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.01.2023 20:40
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, Şirket Genel Müdürünün Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine yönelik olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 16. ve 21. maddelerinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması için 18 Ocak 2023 tarihli resmi yazıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103093
BIST
17:595.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 69,14
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:5918,7958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:5920,2945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0337
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4662
En Düşük
20,1554
17:591.150,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,47
|Açılış
|: 1.150,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.163,82
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MARTI
|4,73
|94.426.580
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|24.045.849
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|13.104.550
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|3.006.848
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.645.221
|% 9,98
|
|ATSYH
|101,10
|5.074.008
|% -8,92
|
|DIRIT
|6,15
|590.438
|% -6,82
|
|ZEDUR
|58,15
|2.284.666
|% -6,51
|
|UMPAS
|4,89
|1.608.831
|% -5,42
|
|COSMO
|119,80
|2.833.825
|% -4,08
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 1,15
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 7,05
|
|EREGL
|40,58
|8.981.014.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 1,58
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% -1,98
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% -1,33
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 2,13
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% -0,98
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% -0,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7844
|18,7958
|% 0,15
|
|Euro
|20,2753
|20,2945
|% 0,17
|
|Sterlin
|23,1066
|23,2225
|% 0,54
|
|Frank
|20,4168
|20,5398
|% 0,69
|
|Riyal
|4,9876
|5,0126
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-5,58
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.808
|7.879
|-5,00
|
|Yarım
|3.805
|3.855
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.908
|1.928
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|-0,22
|
|B. Petrol
|85,51
|85,51
|-0,41
|
Seans Raporu
17:59
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında