***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.02.2023 21:26
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18 Ocak 2023 tarihli açıklamamızda, Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda Şirket Genel Müdürünün Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine yönelik Şirket Ana Sözleşmesinin 16. ve 21. maddelerinin ekte yer alan tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulduğu ifade edilmişti. Şirketimizce yapılan başvuru, SPK'nın 8 Şubat 2023 tarih ve E-12233903-335.14-32888 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111677
BIST
10:424.505
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|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
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En Yüksek
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|: 19,0880
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|Önceki Kapanış
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18,8329
En Düşük
18,8061
10:4220,1883
En Yüksek
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|: 0,05%
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|: 20,4750
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|Önceki Kapanış
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10:421.134,81
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.134,81
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|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.135,89
En Düşük
1.134,13
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8269
|18,8312
|% 0,02
|
|Euro
|20,1734
|20,1883
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6518
|22,7654
|% -0,01
|
|Frank
|20,3617
|20,4843
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0024
|5,0275
|% -0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|-0,09
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.700
|7.768
|2,00
|
|Yarım
|3.762
|3.801
|1,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.900
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,52
|0,01
|
|B. Petrol
|85,12
|85,12
|0,03
|
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