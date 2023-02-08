***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18 Ocak 2023 tarihli açıklamamızda, Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda Şirket Genel Müdürünün Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine yönelik Şirket Ana Sözleşmesinin 16. ve 21. maddelerinin ekte yer alan tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulduğu ifade edilmişti. Şirketimizce yapılan başvuru, SPK'nın 8 Şubat 2023 tarih ve E-12233903-335.14-32888 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111677BIST