***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmış olan Ana Sözleşmenin 16. ve 21. Maddelerine ilişkin tadil tasarısı 18.04.2023 tarihinde tescil edilmiş, 19.04.2023 tarih ve 10815 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140005BIST