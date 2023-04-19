***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.04.2023 11:40
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmış olan Ana Sözleşmenin 16. ve 21. Maddelerine ilişkin tadil tasarısı 18.04.2023 tarihinde tescil edilmiş, 19.04.2023 tarih ve 10815 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140005
BIST
15:085.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -13,06
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.046
En Düşük
4.975
15:0819,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 20,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
15:0821,2968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0187
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
15:081.229,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -21,35
|Açılış
|: 1.229,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler15:06
|KOPOL
|39,40
|729.565.560
|% 9,99
|
|CVKMD
|168,90
|986.962.370
|% 9,96
|
|VKING
|35,98
|3.406.838
|% 9,76
|
|DZGYO
|3,68
|117.364.802
|% 8,55
|
|IPEKE
|33,16
|342.946.915
|% 7,04
|
|IMASM
|51,45
|261.363.199
|% -9,97
|
|AKMGY
|81,35
|13.243.384
|% -8,22
|
|DIRIT
|7,00
|542.563
|% -5,66
|
|ONCSM
|90,85
|47.262.944
|% -5,46
|
|SMART
|8,08
|43.332.813
|% -5,16
|
|KOZAL
|24,26
|3.321.442.674
|% 2,80
|
|THYAO
|134,20
|1.585.267.225
|% -1,47
|
|KOZAA
|48,22
|1.373.047.414
|% 3,65
|
|GSRAY
|9,74
|995.689.018
|% 4,73
|
|CVKMD
|168,90
|986.962.370
|% 9,96
|
|KOZAL
|24,26
|3.321.442.674
|% 2,80
|
|GSRAY
|9,74
|995.689.018
|% 4,73
|
|EKGYO
|6,69
|461.110.816
|% -0,30
|
|YKBNK
|10,18
|472.543.894
|% -0,68
|
|ISCTR
|11,87
|528.045.737
|% -1,17
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3971
|19,4009
|% 0,00
|
|Euro
|21,2583
|21,2875
|% 0,04
|
|Sterlin
|23,9934
|24,1138
|% -0,16
|
|Frank
|21,4894
|21,6188
|% -0,30
|
|Riyal
|5,1581
|5,1839
|% 0,03
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-33,30
|
|Altın Gr.
|1.229
|1.229
|-21,42
|
|Cumhuriyet
|8.892
|9.027
|61,00
|
|Tam
|8.921
|9.078
|28,00
|
|Yarım
|4.357
|4.444
|13,00
|
|Çeyrek
|2.179
|2.229
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,75
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,43
|-0,28
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|-1,69
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:21SMART
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 280, 728 adet işlem
-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 05 kaybederek (% -0.29 ) 5, 521
-
15:20XU100
Endeks 5, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 23, 568.00 milyon TL de
-
15:19BURVA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 36.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 117, 389 adet işlem
-
15:18IMASM
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 51.45 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 041, 194 adet işlem