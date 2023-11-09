***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 362. Maddesiyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla 3 yıl olarak belirlenmesi için Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 16. Maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması için 9 Kasım 2023 tarihli resmi yazıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216222BIST