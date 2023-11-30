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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

30.11.2023 17:04
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
9.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

9 Kasım 2023 tarihli açıklamamızda Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 362. Maddesiyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla 3 yıl olarak belirlenmesi için Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 16. Maddesinin tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulduğu ifade edilmiştir. Söz konusu başvuru, 30 Kasım 2023 tarihinde Şirketimize tebliğ edilen SPK'nın 24 Kasım 2023 tarih ve E-12233903-335.14-45692 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup bundan sonraki aşamada T.C. Ticaret Bakanlığı'na onay için başvuruda bulunulacaktır.   
Bilgilerinize sunarız.   
          





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221213


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