***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.11.2023 17:04
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
9.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
9 Kasım 2023 tarihli açıklamamızda Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 362. Maddesiyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla 3 yıl olarak belirlenmesi için Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 16. Maddesinin tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulduğu ifade edilmiştir. Söz konusu başvuru, 30 Kasım 2023 tarihinde Şirketimize tebliğ edilen SPK'nın 24 Kasım 2023 tarih ve E-12233903-335.14-45692 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup bundan sonraki aşamada T.C. Ticaret Bakanlığı'na onay için başvuruda bulunulacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221213
BIST
'
18:057.949
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -60,73
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
7.912
En Yüksek
8.049
18:0528,8769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0525
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
18:0531,5828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1809
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,4722
18:051.889,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -12,25
|Açılış
|: 1.889,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EKOS
|27,28
|84.152.171
|% 10,00
|
|BINHO
|294,25
|1.193.840.750
|% 10,00
|
|INGRM
|726,00
|181.563.302
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|171.859.460
|% 10,00
|
|MMCAS
|10,12
|3.971.520
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.638.865.044
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|17.635.155
|% -9,98
|
|DOFER
|35,02
|146.241.063
|% -9,97
|
|AVHOL
|41,00
|552.630.846
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|27.173.819
|% -9,96
|
|THYAO
|250,75
|7.266.389.278
|% -1,67
|
|ISCTR
|21,48
|3.459.234.454
|% -2,10
|
|SASA
|48,44
|2.967.997.430
|% -5,21
|
|GUBRF
|381,00
|2.459.522.141
|% 4,53
|
|EREGL
|40,88
|2.439.183.645
|% -0,82
|
|ISCTR
|21,48
|3.459.234.454
|% -2,10
|
|EKGYO
|7,34
|1.127.383.919
|% -0,81
|
|ODAS
|10,92
|1.692.552.668
|% -5,70
|
|YKBNK
|19,10
|2.286.533.726
|% -1,24
|
|ZOREN
|5,05
|520.841.558
|% -1,37
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8706
|28,8770
|% -0,18
|
|Euro
|31,5650
|31,5889
|% -0,55
|
|Sterlin
|36,3373
|36,5196
|% -0,71
|
|Frank
|32,8436
|33,0414
|% -0,34
|
|Riyal
|7,6709
|7,7094
|% -0,20
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,10
|25,12
|% 0,66
|
|Platin
|928,66
|930,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,58
|1.033,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,75
|83,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,25
|2.034,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59AVHOL
Yüzde -9.27 oranında düşüşle 41.32 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 329, 165 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, SASA, TOASO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -74, 03 kaybederek (% -1.05 ) 6, 996
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TURGG, EKOS, SELGD, BRMEN, DIRIT, BURVA, VBTYZ, YGYO, BINHO, SAMAT
-
17:58
EUKYO, SAMAT, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında