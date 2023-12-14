***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
14.12.2023 14:55
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Kasım 2023 tarihli açıklamamızda değinilen Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz Bakanlığın 14 Aralık 2023 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen 11 Aralık 2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091807558 sayılı yazısı uyarınca uygun bulunmuştur. Bundan sonraki aşamada ekte yer alan onaylı Ana Sözleşme tadil tasarısı Şirketimizin 2024 yılında gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225796
BIST
'
16:147.771
En Düşük
|Değişim
|: 3,21%
|| 241,89
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.582
En Yüksek
7.778
16:1429,0038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0275
|Açılış
|: 29,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0530
En Düşük
28,9294
16:1431,7786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2285
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8064
En Düşük
31,4821
16:141.897,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 13,88
|Açılış
|: 1.897,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.905,21
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler16:12
|SAFKR
|31,28
|27.623.399
|% 9,99
|
|VRGYO
|24,72
|213.856.795
|% 9,87
|
|DIRIT
|10,04
|505.761
|% 9,85
|
|MOBTL
|5,36
|732.579.436
|% 9,84
|
|MAKTK
|5,89
|81.593.451
|% 9,68
|
|SAMAT
|55,10
|21.444.204
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|124.135.208
|% -9,82
|
|SKYMD
|11,18
|1.190.188.336
|% -9,69
|
|CATES
|68,00
|2.337.872.389
|% -9,63
|
|KSTUR
|1.750,00
|1.084.700
|% -7,89
|
|THYAO
|248,90
|6.010.147.559
|% 3,15
|
|ISCTR
|23,82
|4.169.231.878
|% 6,72
|
|AKBNK
|38,54
|4.153.207.447
|% 4,79
|
|YKBNK
|21,54
|3.800.558.942
|% 6,11
|
|SASA
|42,54
|2.978.813.250
|% -1,12
|
|ISCTR
|23,82
|4.169.231.878
|% 6,72
|
|YKBNK
|21,54
|3.800.558.942
|% 6,11
|
|MOBTL
|5,36
|732.579.436
|% 9,84
|
|EKGYO
|7,18
|921.990.615
|% 3,16
|
|AKBNK
|38,54
|4.153.207.447
|% 4,79
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9996
|29,0053
|% 0,10
|
|Euro
|31,7562
|31,7741
|% 0,71
|
|Sterlin
|36,7182
|36,9024
|% 0,67
|
|Frank
|33,2122
|33,4123
|% 0,30
|
|Riyal
|7,7109
|7,7496
|% 0,13
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,07
|24,10
|% 0,66
|
|Platin
|940,66
|941,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,28
|1.006,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,74
|75,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,52
|2.036,88
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27BSOKE
Yüzde 8.70 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 257, 069 adet işlem
-
16:26KRPLS
Yüzde 7.98 oranında artışla 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 830, 252 adet işlem
-
16:25INVEO
Yüzde 6.33 oranında artışla 46.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 711 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 7, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 19 üstünde . İşlem hacmi 60, 967.00 milyon TL de
-
16:23FONET
Yüzde 8.02 oranında artışla 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 449, 164 adet işlem