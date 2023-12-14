***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Kasım 2023 tarihli açıklamamızda değinilen Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz Bakanlığın 14 Aralık 2023 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen 11 Aralık 2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091807558 sayılı yazısı uyarınca uygun bulunmuştur. Bundan sonraki aşamada ekte yer alan onaylı Ana Sözleşme tadil tasarısı Şirketimizin 2024 yılında gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225796BIST