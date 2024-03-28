***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.03.2024 15:35
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmış olan
Ana Sözleşmenin 16.
Maddesine ilişkin tadil tasarısı 27.03 2024
tarihinde tescil edilmiş, 28.03.2024 tarih ve 11053 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263690
BIST
'
17:219.060
En Düşük
|Değişim
|: 2,88%
|| 253,32
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.071
17:2132,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0686
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
17:2135,1253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0037
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
17:212.291,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 13,84
|Açılış
|: 2.291,38
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:17
|MEPET
|12,87
|17.710.983
|% 10,00
|
|LINK
|390,50
|70.005.220
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.553.965
|% 10,00
|
|TMSN
|158,40
|672.623.318
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.632
|% 10,00
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|224.228.842
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|143.097.563
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|120.074.363
|% -9,96
|
|BRKVY
|203,80
|11.078.287
|% -9,94
|
|THYAO
|292,50
|9.514.612.209
|% 3,45
|
|ISCTR
|11,24
|4.267.499.313
|% 3,69
|
|AGROT
|37,22
|3.988.614.507
|% -4,95
|
|YKBNK
|27,54
|3.464.550.747
|% 4,24
|
|TUPRS
|174,60
|3.387.207.161
|% 2,89
|
|ISCTR
|11,24
|4.267.499.313
|% 3,69
|
|ZOREN
|5,60
|1.101.897.901
|% 1,63
|
|YKBNK
|27,54
|3.464.550.747
|% 4,24
|
|PEKGY
|12,58
|1.320.409.290
|% 9,97
|
|EKGYO
|9,66
|1.131.988.430
|% 2,44
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3122
|32,3180
|% 0,21
|
|Euro
|35,1024
|35,1293
|% 0,02
|
|Sterlin
|40,8687
|41,0735
|% -0,51
|
|Frank
|35,8713
|36,0511
|% -0,24
|
|Riyal
|8,6217
|8,6650
|% -0,55
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,61
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|907,19
|908,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,57
|1.021,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,27
|86,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.205,76
|2.206,01
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32PEGYO
Yüzde 9.49 oranında artışla 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 660, 292 adet işlem
-
17:31EUREN
Yüzde 8.74 oranında artışla 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 372, 946 adet işlem
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 306, 27 artarak (% 3.22 ) 9, 826
-
17:29XU100
Endeks 9, 054 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 8 üstünde . İşlem hacmi 80, 155.00 milyon TL de
-
17:29MAKTK
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 260, 515 adet işlem