***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
10.05.2021 19:39
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel Ana Sözleşmesi ilişikte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3,11 27/03/1997 01/04/1997 4261
11,12/b 26/03/2001 29/03/2001 5263
11,12/ı,12/m 06/04/2007 11/04/2007 6785
11 09/04/2010 15/04/2010 7544
3,9,10,12,13,14,15,31,33 26/12/2011 30/12/2011 7973
8,16,18,30 16/04/2012 20/04/2012 8053
11 16/07/2012 20/07/2012 8116
1,2,3,8,9,11,12/p,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36 08/05/2013 14/05/2013 8319
2,6,9,12,13,15,21,28 11/04/2014 17/04/2014 8552
9,11 04/04/2017 10/04/2017 9302
3,5,8,10,11,12,18 14/04/2021 20/04/2021 10313
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936023
BIST