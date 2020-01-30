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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

30.01.2020 20:53
GÜNCEL HABERLER



***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Faaliyet Raporu ilişikte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815796


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 3,39 52.010.681 % 19,79  
SAMAT 2,80 35.207.683 % 10,67  
BEYAZ 4,18 3.516.096 % 10,00  
PENGD 3,41 60.577.169 % 6,90  
ESCOM 2,57 5.123.539 % 6,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8002 7,8393 % 0,91  
Frank 6,1442 6,1812 % 0,86  
Riyal 1,5891 1,5971 % 0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.579 1.579 2,24  
Altın Gr. 304 304 1,91  
Cumhuriyet 2.008 2.038 16,00  
Tam 1.999 2.049 17,17  
Yarım 966 991 8,31  
Çeyrek 485 496 4,15  
Gümüş.Ons 17,87 17,90 0,32  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,08  
B. Petrol 57,59 57,59 -1,32  
Seans Raporu
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