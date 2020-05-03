***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
03.05.2020 16:18
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait Faaliyet Raporu ilişikte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842111
BIST
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:057,0127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0409
En Düşük
6,9826
18:057,7120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0651
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7549
En Düşük
7,6365
18:05383,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,23
|Açılış
|: 383,45
|
|Önceki Kapanış
|: 379,16
|
384,55
En Düşük
375,48
BIST En Aktif Hisseler
|ZOREN
|1,26
|64.580.252
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,25
|119.995.651
|% 0,00
|
|SMART
|10,06
|136.517.120
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|343.150.272
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,26
|64.580.252
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,25
|119.995.651
|% 0,00
|
|SMART
|10,06
|136.517.120
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,21
|108.365.706
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,95
|292.353.894
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,00
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% 0,00
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7318
|8,7756
|% -0,49
|
|Frank
|7,2633
|7,3071
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8608
|1,8701
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|13,64
|
|Altın Gr.
|383
|383
|4,30
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.515
|28,40
|
|Tam
|2.518
|2.577
|29,00
|
|Yarım
|1.227
|1.260
|14,20
|
|Çeyrek
|615
|630
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|14,93
|15,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|26,52
|26,52
|0,04
|