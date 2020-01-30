***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 189.217.077 426.673.393Satışların Maliyeti15 -128.349.489 -391.735.357TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)60.867.588 34.938.036BRÜT KAR (ZARAR)60.867.588 34.938.036Genel Yönetim Giderleri16 -4.080.951 -3.175.056Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 8.226.974 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -742.343 -397.224ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)64.271.268 31.365.756FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)64.271.268 31.365.756SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)64.271.268 31.365.756SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 64.271.268 31.365.756DÖNEM KARI (ZARARI)64.271.268 31.365.756Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları64.271.268 31.365.756Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,40020000 0,19530000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,40020000 0,19530000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI161.003.667 74.240.407Dönem Karı (Zararı)64.271.268 31.365.756Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.482.076 2.885.920Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 207.278 13.850Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler791.811 168.727Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 49.468 46.930Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler742.343 121.797Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler13 -61.350 -18.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler675.055 -319.915Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 490.868 -319.915Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8 184.187 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.094.870 3.041.258Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler14 -3.094.870 3.041.258İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler98.153.125 39.970.731Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)87.790.987 31.034.683Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.651.924 8.898.088İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9.651.924 8.898.088Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.508 -3.978İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.508 -3.978Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.295 -3.132Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.149 -22.403İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)47.149 -22.403Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-39.347 58.550Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler782.194 8.923İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)677.299 1.625İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)104.895 7.298İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-55.979 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları160.942.317 74.222.407Alınan Temettüler14 61.350 18.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-720.202 -6.620Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -6.620Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 0 -4.519Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -2.101Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 -720.202 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.363.535 -30.032.066Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -331.469 0Ödenen Temettüler13 -30.032.066 -30.032.066YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)129.919.930 44.201.721NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)129.919.930 44.201.721DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ73.026.740 28.825.019DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 202.946.670 73.026.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 202.114.056 73.427.337Finansal Yatırımlar4 73.331.543 158.027.660Ticari Alacaklar5 658.784 10.310.708Diğer Alacaklar6 33.796 13.288İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 33.796 13.288Diğer Dönen Varlıklar12 56.231 52.936ARA TOPLAM276.194.410 241.831.929TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR276.194.410 241.831.929DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1 1Maddi Duran Varlıklar7 3.560 7.089Kullanım Hakkı Varlıkları8 720.202 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 488TOPLAM DURAN VARLIKLAR723.763 7.578TOPLAM VARLIKLAR276.918.173 241.839.507KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 223.792 176.643İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 223.792 176.643Diğer Borçlar6 61.238 55.224İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 10.176 7.643İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 51.062 47.581Kısa Vadeli Karşılıklar378.662 286.644Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 378.662 286.644ARA TOPLAM663.692 518.511TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER663.692 518.511UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 776.180 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19 674.766 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar674.766İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar101.414Kiralama İşlemlerinden Borçlar101.414Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 240.679 290.601TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.016.859 290.601TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.680.551 809.112ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar275.237.622 241.030.395Ödenmiş Sermaye13 160.599.284 160.599.284Sermaye Düzeltme Farkları968.610 968.610Paylara İlişkin Primler (İskontolar)59.922 59.922Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 42.422.903 38.649.213Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 6.915.635 9.387.610Net Dönem Karı veya Zararı64.271.268 31.365.756TOPLAM ÖZKAYNAKLAR275.237.622 241.030.395TOPLAM KAYNAKLAR276.918.173 241.839.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 35.189.494 17.716.463 25.182.077 239.715.850 0 239.715.850Transferler3.459.719 21.722.358 -25.182.077 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.145 31.365.756 31.346.611 31.346.611Kar Payları-30.032.066 -30.032.066 -30.032.066Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 38.649.213 9.387.610 31.365.756 241.030.395 241.030.395Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 38.649.213 9.387.610 31.365.756 241.030.395 241.030.395Transferler13 3.773.690 27.592.066 -31.365.756Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-31.975 64.271.268 64.239.293 64.239.293Kar Payları13 -30.032.066 -30.032.066 -30.032.066Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.915.635 64.271.268 275.237.622 275.237.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)64.271.268 31.365.756DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-31.975 -19.145Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -31.975 -19.145Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-31.975 -19.145TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)64.239.293 31.346.611Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları64.239.293 31.346.611http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815795BIST