***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 37.181.979 40.421.361Satışların Maliyeti15 -35.556.903 -24.746.891TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.625.076 15.674.470BRÜT KAR (ZARAR)1.625.076 15.674.470Genel Yönetim Giderleri16 -1.217.739 -893.680Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 878.692 8.290.906Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.286.029 23.071.696FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.286.029 23.071.696SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.286.029 23.071.696SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 1.286.029 23.071.696DÖNEM KARI (ZARARI)1.286.029 23.071.696Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.286.029 23.071.696Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,00800000 0,14370000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,00800000 0,14370000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-143.735.089 15.459.762Dönem Karı (Zararı)1.286.029 23.071.696Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.860.395 -1.276.472Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 58.842 50.882Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-856.766 -21.963Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 21.926 41.969Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-878.692 -63.932Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler13 0 -32.466Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler105.333 -103.321Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 63.093 -148.356Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8 42.240 45.035Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.552.986 -1.169.604Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler14 4.552.986 -1.169.604İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-148.881.513 -6.273.195Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-136.073.590 -9.997.339Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.767.181 1.131.105İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.767.181 1.131.105Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.500 -3.507İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)14.500 -3.507Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-11.776 1.496Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.379 1.721.039İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-30.379 7.740İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 1.713.299Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.087 874.011İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-7.638 747.113İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.449 126.898Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-143.735.089 15.522.029Alınan Temettüler14 0 32.466Kira Ödemeleri-79.097Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-15.636YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -873.764Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 -873.764FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-55.175.507 -30.032.066Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -89.952Ödenen Temettüler13 -55.085.555 -30.032.066YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-198.910.596 -15.446.068NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-198.910.596 -15.446.068DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ202.946.670 73.026.740DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.036.074 57.580.672Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.019.059 202.114.056Finansal Yatırımlar4 204.852.147 73.331.543Ticari Alacaklar5 13.425.965 658.784Diğer Alacaklar6 19.296 33.796İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 19.296 33.796Diğer Dönen Varlıklar12 68.007 56.231ARA TOPLAM222.384.474 276.194.410TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR222.384.474 276.194.410DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1 1Maddi Duran Varlıklar7 3.057 3.560Kullanım Hakkı Varlıkları8 742.220 720.202Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR745.278 723.763TOPLAM VARLIKLAR223.129.752 276.918.173KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 193.413 223.792İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 193.413 223.792Diğer Borçlar6 48.151 61.238İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 2.538 10.176İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 45.613 51.062Kısa Vadeli Karşılıklar378.662 378.662Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 378.662 378.662ARA TOPLAM620.226 663.692TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER620.226 663.692UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 808.825 776.180İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19 719.437 674.766Kiralama İşlemlerinden Borçlar719.437 674.766İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar89.388 101.414Kiralama İşlemlerinden Borçlar89.388 101.414Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 262.605 240.679Uzun Vadeli Karşılıklar0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.071.430 1.016.859TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.691.656 1.680.551ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar221.438.096 275.237.622Ödenmiş Sermaye13 160.599.284 160.599.284Sermaye Düzeltme Farkları968.610 968.610Paylara İlişkin Primler (İskontolar)59.922 59.922Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 50.377.197 42.422.903Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 8.147.054 6.915.635Net Dönem Karı veya Zararı1.286.029 64.271.268TOPLAM ÖZKAYNAKLAR221.438.096 275.237.622TOPLAM KAYNAKLAR223.129.752 276.918.173Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 38.649.213 9.387.610 31.365.756 241.030.395 241.030.395Transferler3.773.690 27.592.066 -31.365.756Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.071.696 23.071.696 23.071.696Kar Payları-30.032.066 -30.032.066 -30.032.066Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.947.610 23.071.696 234.070.025 234.070.025Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.915.635 64.271.268 275.237.622 275.237.622Transferler13 7.954.294 56.316.974 -64.271.268Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.286.029 1.286.029 1.286.029Kar Payları13 -55.085.555 -55.085.555 -55.085.555Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.147.054 1.286.029 221.438.096 221.438.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.286.029 23.071.696DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.286.029 23.071.696Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.286.029 23.071.696http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842110BIST