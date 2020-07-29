***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 68.775.750 70.757.610 31.593.771 30.336.249Satışların Maliyeti15 -54.429.531 -37.607.197 -18.872.628 -12.860.306TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.346.219 33.150.413 12.721.143 17.475.943BRÜT KAR (ZARAR)14.346.219 33.150.413 12.721.143 17.475.943Genel Yönetim Giderleri16 -2.321.707 -1.964.983 -1.103.968 -1.071.303Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 857.633 8.226.974 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 0 -56.032 -21.059 -119.964ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.882.145 39.356.372 11.596.116 16.284.676FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.882.145 39.356.372 11.596.116 16.284.676SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.882.145 39.356.372 11.596.116 16.284.676SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 12.882.145 39.356.372 11.596.116 16.284.676DÖNEM KARI (ZARARI)12.882.145 39.356.372 11.596.116 16.284.676Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.882.145 39.356.372 11.596.116 16.284.676Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,08020000 0,24510000 0,07220000 0,10140000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,08020000 0,24510000 0,07220000 0,10140000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-139.219.121 20.254.650Dönem Karı (Zararı)12.882.145 39.356.372Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler487.925 -3.347.425Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 118.333 102.881Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-827.618 110.246Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 30.015 54.214Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-857.633 56.032Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler13 0 -61.350Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler147.128 525.189Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 62.179 434.107Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8 84.949 91.082Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 1.050.082 -4.024.391İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-152.589.191 -15.815.647Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-135.337.044 -9.875.546Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.933.963 -6.376.971İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.933.963 -6.376.971Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.866 -7.088İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.866 -7.088Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5.425 4.514Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-54.747 5.183İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-54.747 5.183Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-271.063 -394.948Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.665 853.798İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.176 718.891İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.511 134.907İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -24.589Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-139.219.121 20.193.300Alınan Temettüler14 0 61.350Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -822.949Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 0 -822.949FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-55.265.460 -30.199.071Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -179.905 -167.005Ödenen Temettüler13 -55.085.555 -30.032.066YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-194.484.581 -10.767.370NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-194.484.581 -10.767.370DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ202.946.670 73.026.740DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 8.462.089 62.259.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 8.424.929 202.114.056Finansal Yatırımlar4 207.618.506 73.331.543Ticari Alacaklar5 17.592.747 658.784Diğer Alacaklar6 27.930 33.796İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 27.930 33.796Diğer Dönen Varlıklar12 50.806 56.231ARA TOPLAM233.714.918 276.194.410TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR233.714.918 276.194.410DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1 1Maddi Duran Varlıklar7 2.554 3.560Kullanım Hakkı Varlıkları8 683.232 720.202Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR685.787 723.763TOPLAM VARLIKLAR234.400.705 276.918.173KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 169.045 223.792İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 169.045 223.792Diğer Borçlar6 57.574 61.238İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 0 10.176İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 57.574 51.062Kısa Vadeli Karşılıklar107.599 378.662Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 107.599 378.662ARA TOPLAM334.218 663.692TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER334.218 663.692UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 761.581 776.180İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar684.164 674.766Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 684.164 674.766İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar77.417 101.414Kiralama İşlemlerinden Borçlar77.417 101.414Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 270.694 240.679TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.032.275 1.016.859TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.366.493 1.680.551ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar233.034.212 275.237.622Ödenmiş Sermaye13 160.599.284 160.599.284Sermaye Düzeltme Farkları968.610 968.610Paylara İlişkin Primler (İskontolar)59.922 59.922Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 50.377.197 42.422.903Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 8.147.054 6.915.635Net Dönem Karı veya Zararı12.882.145 64.271.268TOPLAM ÖZKAYNAKLAR233.034.212 275.237.622TOPLAM KAYNAKLAR234.400.705 276.918.173Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 38.649.213 9.387.610 31.365.756 241.030.395 241.030.395Transferler3.773.690 27.592.066 -31.365.756Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)39.356.372 39.356.372 39.356.372Kar Payları-30.032.066 -30.032.066 -30.032.066Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.947.610 39.356.372 250.354.701 250.354.701Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.915.635 64.271.268 275.237.622 275.237.622Transferler13 7.954.294 56.316.974 -64.271.268Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.882.145 12.882.145 12.882.145Kar Payları13 -55.085.555 -55.085.555 -55.085.555Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.147.054 12.882.145 233.034.212 233.034.212Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.882.145 39.356.372 11.596.116 16.284.676DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.882.145 39.356.372 11.596.116 16.284.676Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.882.145 39.356.372 11.596.116 16.284.676http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863925BIST