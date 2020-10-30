***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 95.677.563 107.364.044 26.901.813 36.606.434Satışların Maliyeti15 -72.720.795 -58.909.769 -18.291.264 -21.302.572TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.956.768 48.454.275 8.610.549 15.303.862BRÜT KAR (ZARAR)22.956.768 48.454.275 8.610.549 15.303.862Genel Yönetim Giderleri16 -3.451.753 -2.870.208 -1.130.046 -905.225Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 895.905 8.226.974 38.272 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 0 -215.346 0 -159.314ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.400.920 53.595.695 7.518.775 14.239.323FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.400.920 53.595.695 7.518.775 14.239.323SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.400.920 53.595.695 7.518.775 14.239.323SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 20.400.920 53.595.695 7.518.775 14.239.323DÖNEM KARI (ZARARI)20.400.920 53.595.695 7.518.775 14.239.323Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.400.920 53.595.695 7.518.775 14.239.323Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,12700000 0,33370000 0,04680000 0,08870000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,12700000 0,33370000 0,04680000 0,08870000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-145.023.539 41.981.276Dönem Karı (Zararı)20.400.920 53.595.695Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.796.822 -5.868.477Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 178.471 155.400Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-834.308 288.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 61.597 73.550Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-895.905 215.346Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler13 0 -61.350Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler191.989 654.920Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler63.860 517.286Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8 128.129 137.634Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 2.260.670 -6.906.343İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-167.221.281 -5.807.292Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-148.552.372 2.199.321Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.502.883 -8.384.743İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.502.883 -8.384.743Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.013 -10.548İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.013 -10.548İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.707 6.924Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-49.272 14.810İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-49.272 14.810İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-119.838 -394.948Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.636 802.176İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.176 693.007İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.540 109.169İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -40.284Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-145.023.539 41.919.926Alınan Temettüler14 0 61.350YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -771.575Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 0 -771.575FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-55.355.413 -30.281.303Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -269.858 -249.237Ödenen Temettüler13 -55.085.555 -30.032.066YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-200.378.952 10.928.398NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-200.378.952 10.928.398DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ202.946.670 73.026.740DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.567.718 83.955.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.567.149 202.114.056Finansal Yatırımlar4 219.623.245 73.331.543Ticari Alacaklar5 19.161.667 658.784Diğer Alacaklar6 29.783 33.796İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 29.783 33.796Diğer Dönen Varlıklar12 52.524 56.231ARA TOPLAM241.434.368 276.194.410TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR241.434.368 276.194.410DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1 1Maddi Duran Varlıklar7 2.051 3.560Kullanım Hakkı Varlıkları8 623.597 720.202Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR625.649 723.763TOPLAM VARLIKLAR242.060.017 276.918.173KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 174.520 223.792İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 174.520 223.792Diğer Borçlar6 56.602 61.238İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 0 10.176İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 56.602 51.062Kısa Vadeli Karşılıklar258.824 378.662Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 258.824 378.662ARA TOPLAM489.946 663.692TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER489.946 663.692UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 714.808 776.180İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar649.306 674.766Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 649.306 674.766İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar65.502 101.414Kiralama İşlemlerinden Borçlar65.502 101.414Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar302.276 240.679Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 302.276 240.679TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.017.084 1.016.859TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.507.030 1.680.551ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar240.552.987 275.237.622Ödenmiş Sermaye13 160.599.284 160.599.284Sermaye Düzeltme Farkları968.610 968.610Paylara İlişkin Primler (İskontolar)59.922 59.922Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 50.377.197 42.422.903Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 8.147.054 6.915.635Net Dönem Karı veya Zararı20.400.920 64.271.268TOPLAM ÖZKAYNAKLAR240.552.987 275.237.622TOPLAM KAYNAKLAR242.060.017 276.918.173Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 38.649.213 9.387.610 31.365.756 241.030.395 241.030.395Transferler13 3.773.690 27.592.066 -31.365.756Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)53.595.695 53.595.695 53.595.695Kar Payları13 -30.032.066 -30.032.066 -30.032.066Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.947.610 53.595.695 264.594.024 264.594.024Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.915.635 64.271.268 275.237.622 275.237.622Transferler13 7.954.294 56.316.974 -64.271.268Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.400.920 20.400.920 20.400.920Kar Payları13 -55.085.555 -55.085.555 -55.085.555Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.147.054 20.400.920 240.552.987 240.552.987Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20.400.920 53.595.695 7.518.775 14.239.323DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.400.920 53.595.695 7.518.775 14.239.323Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.400.920 53.595.695 7.518.775 14.239.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885134BIST