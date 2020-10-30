***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2020 18:43
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 95.677.563 107.364.044 26.901.813 36.606.434
Satışların Maliyeti
15 -72.720.795 -58.909.769 -18.291.264 -21.302.572
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.956.768 48.454.275 8.610.549 15.303.862
BRÜT KAR (ZARAR)
22.956.768 48.454.275 8.610.549 15.303.862
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.451.753 -2.870.208 -1.130.046 -905.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 895.905 8.226.974 38.272 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 -215.346 0 -159.314
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.400.920 53.595.695 7.518.775 14.239.323
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.400.920 53.595.695 7.518.775 14.239.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.400.920 53.595.695 7.518.775 14.239.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 20.400.920 53.595.695 7.518.775 14.239.323
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.400.920 53.595.695 7.518.775 14.239.323
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.400.920 53.595.695 7.518.775 14.239.323
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,12700000 0,33370000 0,04680000 0,08870000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,12700000 0,33370000 0,04680000 0,08870000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.023.539 41.981.276
Dönem Karı (Zararı)
20.400.920 53.595.695
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.796.822 -5.868.477
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 178.471 155.400
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-834.308 288.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 61.597 73.550
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-895.905 215.346
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -61.350
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
191.989 654.920
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
63.860 517.286
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 128.129 137.634
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 2.260.670 -6.906.343
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-167.221.281 -5.807.292
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-148.552.372 2.199.321
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.502.883 -8.384.743
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.502.883 -8.384.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.013 -10.548
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.013 -10.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.707 6.924
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.272 14.810
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-49.272 14.810
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-119.838 -394.948
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.636 802.176
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.176 693.007
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.540 109.169
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -40.284
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-145.023.539 41.919.926
Alınan Temettüler
14 0 61.350
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -771.575
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 0 -771.575
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.355.413 -30.281.303
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -269.858 -249.237
Ödenen Temettüler
13 -55.085.555 -30.032.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-200.378.952 10.928.398
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-200.378.952 10.928.398
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
202.946.670 73.026.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.567.718 83.955.138
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.567.149 202.114.056
Finansal Yatırımlar
4 219.623.245 73.331.543
Ticari Alacaklar
5 19.161.667 658.784
Diğer Alacaklar
6 29.783 33.796
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 29.783 33.796
Diğer Dönen Varlıklar
12 52.524 56.231
ARA TOPLAM
241.434.368 276.194.410
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
241.434.368 276.194.410
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 1 1
Maddi Duran Varlıklar
7 2.051 3.560
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 623.597 720.202
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
625.649 723.763
TOPLAM VARLIKLAR
242.060.017 276.918.173
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 174.520 223.792
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 174.520 223.792
Diğer Borçlar
6 56.602 61.238
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 0 10.176
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 56.602 51.062
Kısa Vadeli Karşılıklar
258.824 378.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 258.824 378.662
ARA TOPLAM
489.946 663.692
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
489.946 663.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 714.808 776.180
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
649.306 674.766
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 649.306 674.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
65.502 101.414
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
65.502 101.414
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
302.276 240.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 302.276 240.679
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.017.084 1.016.859
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.507.030 1.680.551
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
240.552.987 275.237.622
Ödenmiş Sermaye
13 160.599.284 160.599.284
Sermaye Düzeltme Farkları
968.610 968.610
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
59.922 59.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 50.377.197 42.422.903
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 8.147.054 6.915.635
Net Dönem Karı veya Zararı
20.400.920 64.271.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
240.552.987 275.237.622
TOPLAM KAYNAKLAR
242.060.017 276.918.173
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 38.649.213 9.387.610 31.365.756 241.030.395 241.030.395
Transferler
13 3.773.690 27.592.066 -31.365.756
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
53.595.695 53.595.695 53.595.695
Kar Payları
13 -30.032.066 -30.032.066 -30.032.066
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.947.610 53.595.695 264.594.024 264.594.024
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.915.635 64.271.268 275.237.622 275.237.622
Transferler
13 7.954.294 56.316.974 -64.271.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.400.920 20.400.920 20.400.920
Kar Payları
13 -55.085.555 -55.085.555 -55.085.555
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.147.054 20.400.920 240.552.987 240.552.987
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.400.920 53.595.695 7.518.775 14.239.323
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.400.920 53.595.695 7.518.775 14.239.323
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.400.920 53.595.695 7.518.775 14.239.323
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885134
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