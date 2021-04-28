***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 79.345.479 37.181.979Satışların Maliyeti15 -75.179.445 -35.556.903TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.166.034 1.625.076BRÜT KAR (ZARAR)4.166.034 1.625.076Genel Yönetim Giderleri16 -1.231.439 -1.217.739Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 203.262 878.692Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.137.857 1.286.029FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.137.857 1.286.029SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.137.857 1.286.029SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 3.137.857 1.286.029DÖNEM KARI (ZARARI)3.137.857 1.286.029Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.137.857 1.286.029Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,01950000 0,00800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,01950000 0,00800000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.952.302 -143.735.089Dönem Karı (Zararı)3.137.857 1.286.029Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler497.144 3.860.395Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 69.425 58.842Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-169.016 -856.766Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 34.246 21.926Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-203.262 -878.692Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler13 -255.234 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler454.609 105.333Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 418.196 63.093Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8 36.413 42.240Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 397.360 4.552.986İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-44.842.537 -148.881.513Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-43.501.960 -136.073.590Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.282.978 -12.767.181İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.282.978 -12.767.181Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.642 14.500İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.642 14.500Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7.357 -11.776Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-50.111 -30.379İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-718.119 -30.379İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)668.008 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.203 -13.087İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-7.860 -7.638İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.657 -25.053.488 -55.085.555YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-66.104.697 -198.910.596NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-66.104.697 -198.910.596DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ169.291.238 202.946.670DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 103.186.541 4.036.074Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 102.766.301 169.085.932Finansal Yatırımlar4 116.204.541 73.099.941Ticari Alacaklar5 8.542.186 7.259.208Diğer Alacaklar6 32.147 23.505İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 32.147 23.505Diğer Dönen Varlıklar12 49.811 57.168ARA TOPLAM227.594.986 249.525.754TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR227.594.986 249.525.754DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1 1Maddi Duran Varlıklar7 15.148 16.838Kullanım Hakkı Varlıkları8 571.697 563.961Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR586.846 580.800TOPLAM VARLIKLAR228.181.832 250.106.554KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 799.776 849.887İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 131.768 849.887İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar668.008 0Diğer Borçlar6 62.514 68.717İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 2.620 10.480İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 59.894 58.237Kısa Vadeli Karşılıklar92.656 92.656Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 92.656 92.656ARA TOPLAM954.946 1.011.260TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER954.946 1.011.260UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 681.011 668.034İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar641.684 614.447Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 641.684 614.447İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar39.327 53.587Kiralama İşlemlerinden Borçlar39.327 53.587Uzun Vadeli Karşılıklar351.951 317.705Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 351.951 317.705TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.032.962 985.739TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.987.908 1.996.999ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar226.193.924 248.109.555Ödenmiş Sermaye13 160.599.284 160.599.284Sermaye Düzeltme Farkları968.610 968.610Paylara İlişkin Primler (İskontolar)59.922 59.922Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 53.467.152 50.377.197Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 7.961.099 8.129.995Net Dönem Karı veya Zararı3.137.857 27.974.547TOPLAM ÖZKAYNAKLAR226.193.924 248.109.555TOPLAM KAYNAKLAR228.181.832 250.106.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.915.635 64.271.268 275.237.622 275.237.622Transferler13 7.954.294 56.316.974 -64.271.268Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.286.029 1.286.029 1.286.029Kar Payları13 -55.085.555 -55.085.555 -55.085.555Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.147.054 1.286.029 221.438.096 221.438.096Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.129.995 27.974.547 248.109.555 248.109.555Transferler13 3.089.955 24.884.592 -27.974.547Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.137.857 3.137.857 3.137.857Kar Payları13 -25.053.488 -25.053.488 -25.053.488Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 53.467.152 7.961.099 3.137.857 226.193.924 226.193.924Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.137.857 1.286.029DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.137.857 1.286.029Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.137.857 1.286.029http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932076BIST