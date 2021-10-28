***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2021 16:41
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 140.835.163 95.677.563 16.856.621 26.901.813
Satışların Maliyeti
15 -113.748.550 -72.720.795 -3.959.382 -18.291.264
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.086.613 22.956.768 12.897.239 8.610.549
BRÜT KAR (ZARAR)
27.086.613 22.956.768 12.897.239 8.610.549
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.528.204 -3.451.753 -1.205.897 -1.130.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 542.471 895.905 367.308 38.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,15010000 0,12700000 0,07510000 0,04680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,15010000 0,12700000 0,07510000 0,04680000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.016.010 -145.023.539
Dönem Karı (Zararı)
24.100.880 20.400.920
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.287.549 1.796.822
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973228
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