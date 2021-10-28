***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 140.835.163 95.677.563 16.856.621 26.901.813Satışların Maliyeti15 -113.748.550 -72.720.795 -3.959.382 -18.291.264TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.086.613 22.956.768 12.897.239 8.610.549BRÜT KAR (ZARAR)27.086.613 22.956.768 12.897.239 8.610.549Genel Yönetim Giderleri16 -3.528.204 -3.451.753 -1.205.897 -1.130.046Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 542.471 895.905 367.308 38.272Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775DÖNEM KARI (ZARARI)24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,15010000 0,12700000 0,07510000 0,04680000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,15010000 0,12700000 0,07510000 0,04680000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-102.016.010 -145.023.539Dönem Karı (Zararı)24.100.880 20.400.920Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.287.549 1.796.822Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973228BIST