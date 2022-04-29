***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 36.772.748 79.345.479Satışların Maliyeti15 -18.352.463 -75.179.445TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.420.285 4.166.034BRÜT KAR (ZARAR)18.420.285 4.166.034Genel Yönetim Giderleri16 -1.740.386 -1.231.439Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 245.050 203.262Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.924.949 3.137.857FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.924.949 3.137.857SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18 16.924.949 3.137.857SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.924.949 3.137.857DÖNEM KARI (ZARARI)16.924.949 3.137.857Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.924.949 3.137.857Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,10540000 0,01950000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,10540000 0,01950000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-952.498 -40.952.302Dönem Karı (Zararı)16.924.949 3.137.857Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.529.494 497.144Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 69.876 69.425Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-104.859 -169.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 140.191 34.246Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-245.050 -203.262Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler13 0 -255.234Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler87.369 454.609Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 54.255 418.196Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8 33.114 36.413Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -5.581.880 397.360İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.347.953 -44.842.537Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-14.047.383 -43.501.960Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.139.733 -1.282.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.139.733 -1.282.978Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler22.186 -8.642İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)22.186 -8.642Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.113 7.357Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-458.709 -50.111İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-458.709 -718.119İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 668.008Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.893 -6.203İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.104 -7.860İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.211 1.657Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-952.498 -41.207.536Alınan Temettüler14 0 255.234YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.247.750 -25.152.395Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -97.929 -98.907Ödenen Temettüler13 -40.149.821 -25.053.488YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.200.248 -66.104.697NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.200.248 -66.104.697DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ80.935.830 169.291.238DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 39.735.582 103.186.541Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 39.606.793 80.700.763Finansal Yatırımlar4 190.102.060 170.388.280Ticari Alacaklar5 21.872.956 24.012.689Diğer Alacaklar6 17.134 39.320İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 17.134 39.320Diğer Dönen Varlıklar12 12.875 13.988ARA TOPLAM251.611.818 275.155.040TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR251.611.818 275.155.040DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1 1Maddi Duran Varlıklar7 27.271 30.070Kullanım Hakkı Varlıkları8 407.934 362.141Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 35.231 38.534TOPLAM DURAN VARLIKLAR470.437 430.746TOPLAM VARLIKLAR252.082.255 275.585.786KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar284.932 219.524İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 284.932 219.524Kiralama İşlemlerinden Borçlar284.932 219.524İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 0 0Ticari Borçlar5 141.541 600.250İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 141.541 600.250Diğer Borçlar6 88.423 93.316İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 6.104 12.208İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 82.319 81.108Kısa Vadeli Karşılıklar135.529 135.529Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 135.529 135.529ARA TOPLAM650.425 1.048.619TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER650.425 1.048.619UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar259.823 280.479İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19 259.823 280.479Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 259.823 280.479Uzun Vadeli Karşılıklar542.988 402.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 542.988 402.797TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER802.811 683.276TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.453.236 1.731.895ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar250.629.019 273.853.891Ödenmiş Sermaye13 160.599.284 160.599.284Sermaye Düzeltme Farkları968.610 968.610Paylara İlişkin Primler (İskontolar)59.922 59.922Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 59.204.347 53.467.152Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 12.871.907 7.947.586Net Dönem Karı veya Zararı16.924.949 50.811.337TOPLAM ÖZKAYNAKLAR250.629.019 273.853.891TOPLAM KAYNAKLAR252.082.255 275.585.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.129.995 27.974.547 248.109.555 248.109.555Transferler13 3.089.955 24.884.592 -27.974.547Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.137.857 3.137.857 3.137.857Kar Payları13 -25.053.488 -25.053.488 -25.053.488Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 53.467.152 7.961.099 3.137.857 226.193.924 226.193.924Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 53.467.152 7.947.586 50.811.337 273.853.891 273.853.891Transferler13 5.737.195 45.074.142 -50.811.337Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.924.949 16.924.949 16.924.949Kar Payları13 -40.149.821 -40.149.821 -40.149.821Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 59.204.347 12.871.907 16.924.949 250.629.019 250.629.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16.924.949 3.137.857DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.924.949 3.137.857Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.924.949 3.137.857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025958BIST