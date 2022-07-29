***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
29.07.2022 19:39
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 70.389.111 123.978.542 33.616.363 44.633.063
Satışların Maliyeti
15 -37.296.411 -109.789.168 -18.943.948 -34.609.723
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.092.700 14.189.374 14.672.415 10.023.340
BRÜT KAR (ZARAR)
33.092.700 14.189.374 14.672.415 10.023.340
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.440.011 -2.322.307 -1.699.625 -1.090.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 408.513 175.163 163.463 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 0 0 -28.099
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.061.202 12.042.230 13.136.253 8.904.373
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.061.202 12.042.230 13.136.253 8.904.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18 30.061.202 12.042.230 13.136.253 8.904.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 30.061.202 12.042.230 13.136.253 8.904.373
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.061.202 12.042.230 13.136.253 8.904.373
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.061.202 12.042.230 13.136.253 8.904.373
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,18720000 0,07500000 0,08180000 0,05540000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,18720000 0,07500000 0,08180000 0,05540000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.987.914 -26.819.703
Dönem Karı (Zararı)
30.061.202 12.042.230
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.810.419 -868.723
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 139.249 140.105
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
963.714 -155.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 155.400 19.534
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
808.314 -175.163
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 -13 -450.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
161.576 243.058
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 98.777 169.414
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 62.799 73.644
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.074.945 -645.657
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-63.238.710 -38.443.810
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-58.383.762 -36.038.969
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.514.985 -1.684.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.514.985 -1.684.328
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.468 -11.282
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.468 -11.282
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.380 10.042
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-383.213 -724.573
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-383.213 -724.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.402 5.300
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.208 -10.480
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
28.610 15.780
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.987.927 -27.270.303
Alınan Temettüler
14 13 450.600
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.850 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.850 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.850 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.345.679 -25.251.303
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -195.858 -197.815
Ödenen Temettüler
13 -40.149.821 -25.053.488
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-78.337.443 -52.071.006
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-78.337.443 -52.071.006
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
80.935.830 169.291.238
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.598.387 117.220.232
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.588.539 80.700.763
Finansal Yatırımlar
4 234.931.504 170.388.280
Ticari Alacaklar
5 28.527.674 24.012.689
Diğer Alacaklar
6 17.852 39.320
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 17.852 39.320
Diğer Dönen Varlıklar
12 8.608 13.988
ARA TOPLAM
266.074.177 275.155.040
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
266.074.177 275.155.040
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 1 1
Maddi Duran Varlıklar
7 28.824 30.070
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 344.160 362.141
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 31.929 38.534
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
404.914 430.746
TOPLAM VARLIKLAR
266.479.091 275.585.786
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
302.417 219.524
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 302.417 219.524
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
302.417 219.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 0 0
Ticari Borçlar
5 217.037 600.250
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 217.037 600.250
Diğer Borçlar
6 109.718 93.316
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 0 12.208
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 109.718 81.108
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.352.356 135.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 135.529 135.529
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.216.827 0
ARA TOPLAM
1.981.528 1.048.619
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.981.528 1.048.619
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
174.094 280.479
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 174.094 280.479
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 174.094 280.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
558.197 402.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 558.197 402.797
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
732.291 683.276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.713.819 1.731.895
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
263.765.272 273.853.891
Ödenmiş Sermaye
13 160.599.284 160.599.284
Sermaye Düzeltme Farkları
968.610 968.610
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
59.922 59.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 59.204.347 53.467.152
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 12.871.907 7.947.586
Net Dönem Karı veya Zararı
30.061.202 50.811.337
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
263.765.272 273.853.891
TOPLAM KAYNAKLAR
266.479.091 275.585.786
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.129.995 27.974.547 248.109.555 248.109.555
Transferler
13 3.089.955 24.884.592 -27.974.547 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.042.230 12.042.230 12.042.230
Kar Payları
13 -25.053.488 -25.053.488 -25.053.488
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 53.467.152 7.961.099 12.042.230 235.098.297 235.098.297
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 53.467.152 7.947.586 50.811.337 273.853.891 273.853.891
Transferler
13 5.737.195 45.074.142 -50.811.337 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.061.202 30.061.202 30.061.202
Kar Payları
13 -40.149.821 -40.149.821 -40.149.821
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 59.204.347 12.871.907 30.061.202 263.765.272 263.765.272
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.061.202 12.042.230 13.136.253 8.904.373
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.061.202 12.042.230 13.136.253 8.904.373
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.061.202 12.042.230 13.136.253 8.904.373
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049578
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