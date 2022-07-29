***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 70.389.111 123.978.542 33.616.363 44.633.063Satışların Maliyeti15 -37.296.411 -109.789.168 -18.943.948 -34.609.723TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.092.700 14.189.374 14.672.415 10.023.340BRÜT KAR (ZARAR)33.092.700 14.189.374 14.672.415 10.023.340Genel Yönetim Giderleri16 -3.440.011 -2.322.307 -1.699.625 -1.090.868Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 408.513 175.163 163.463 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 0 0 0 -28.099ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.061.202 12.042.230 13.136.253 8.904.373FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.061.202 12.042.230 13.136.253 8.904.373SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18 30.061.202 12.042.230 13.136.253 8.904.373SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 30.061.202 12.042.230 13.136.253 8.904.373DÖNEM KARI (ZARARI)30.061.202 12.042.230 13.136.253 8.904.373Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları30.061.202 12.042.230 13.136.253 8.904.373Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,18720000 0,07500000 0,08180000 0,05540000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,18720000 0,07500000 0,08180000 0,05540000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.987.914 -26.819.703Dönem Karı (Zararı)30.061.202 12.042.230Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.810.419 -868.723Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 139.249 140.105Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler963.714 -155.629Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 155.400 19.534Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler808.314 -175.163Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler13 -13 -450.600Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler161.576 243.058Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 98.777 169.414Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8 62.799 73.644Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.074.945 -645.657İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-63.238.710 -38.443.810Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-58.383.762 -36.038.969Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.514.985 -1.684.328İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.514.985 -1.684.328Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler21.468 -11.282İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)21.468 -11.282Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5.380 10.042Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-383.213 -724.573İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-383.213 -724.573İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.402 5.300İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-12.208 -10.480İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)28.610 15.780Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-37.987.927 -27.270.303Alınan Temettüler14 13 450.600YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.850 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.850 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.850 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.345.679 -25.251.303Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -195.858 -197.815Ödenen Temettüler13 -40.149.821 -25.053.488YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-78.337.443 -52.071.006NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-78.337.443 -52.071.006DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ80.935.830 169.291.238DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.598.387 117.220.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.588.539 80.700.763Finansal Yatırımlar4 234.931.504 170.388.280Ticari Alacaklar5 28.527.674 24.012.689Diğer Alacaklar6 17.852 39.320İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 17.852 39.320Diğer Dönen Varlıklar12 8.608 13.988ARA TOPLAM266.074.177 275.155.040TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR266.074.177 275.155.040DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1 1Maddi Duran Varlıklar7 28.824 30.070Kullanım Hakkı Varlıkları8 344.160 362.141Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 31.929 38.534TOPLAM DURAN VARLIKLAR404.914 430.746TOPLAM VARLIKLAR266.479.091 275.585.786KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar302.417 219.524İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 302.417 219.524Kiralama İşlemlerinden Borçlar302.417 219.524İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 0 0Ticari Borçlar5 217.037 600.250İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 217.037 600.250Diğer Borçlar6 109.718 93.316İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 0 12.208İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 109.718 81.108Kısa Vadeli Karşılıklar1.352.356 135.529Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 135.529 135.529Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.216.827 0ARA TOPLAM1.981.528 1.048.619TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.981.528 1.048.619UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar174.094 280.479İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19 174.094 280.479Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 174.094 280.479İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar558.197 402.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 558.197 402.797TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER732.291 683.276TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.713.819 1.731.895ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar263.765.272 273.853.891Ödenmiş Sermaye13 160.599.284 160.599.284Sermaye Düzeltme Farkları968.610 968.610Paylara İlişkin Primler (İskontolar)59.922 59.922Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 59.204.347 53.467.152Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 12.871.907 7.947.586Net Dönem Karı veya Zararı30.061.202 50.811.337TOPLAM ÖZKAYNAKLAR263.765.272 273.853.891TOPLAM KAYNAKLAR266.479.091 275.585.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.129.995 27.974.547 248.109.555 248.109.555Transferler13 3.089.955 24.884.592 -27.974.547 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.042.230 12.042.230 12.042.230Kar Payları13 -25.053.488 -25.053.488 -25.053.488Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 53.467.152 7.961.099 12.042.230 235.098.297 235.098.297Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 53.467.152 7.947.586 50.811.337 273.853.891 273.853.891Transferler13 5.737.195 45.074.142 -50.811.337 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.061.202 30.061.202 30.061.202Kar Payları13 -40.149.821 -40.149.821 -40.149.821Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 59.204.347 12.871.907 30.061.202 263.765.272 263.765.272Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)30.061.202 12.042.230 13.136.253 8.904.373DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.061.202 12.042.230 13.136.253 8.904.373Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları30.061.202 12.042.230 13.136.253 8.904.373http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049578BIST