***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 14:38
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 196.129.907 140.835.163 125.740.796 16.856.621
Satışların Maliyeti
15 -137.496.166 -113.748.550 -100.199.755 -3.959.382
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.633.741 27.086.613 25.541.041 12.897.239
BRÜT KAR (ZARAR)
58.633.741 27.086.613 25.541.041 12.897.239
Genel Yönetim Giderleri
16 -5.540.405 -3.528.204 -2.100.394 -1.205.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 366.899 542.471 0 367.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 0 -41.614 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.460.235 24.100.880 23.399.033 12.058.650
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.460.235 24.100.880 23.399.033 12.058.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.460.235 24.100.880 23.399.033 12.058.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 53.460.235 24.100.880 23.399.033 12.058.650
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.460.235 24.100.880 23.399.033 12.058.650
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
53.460.235 24.100.880 23.399.033 12.058.650
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,33290000 0,15010000 0,14570000 0,07510000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,33290000 0,15010000 0,14570000 0,07510000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.401.837 -102.016.010
Dönem Karı (Zararı)
53.460.235 24.100.880
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.304.901 -5.287.549
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 223.101 211.680
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.830.092 -482.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 408.991 59.936
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.421.101 -542.471
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 -13 -520.205
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
190.620 483.076
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 94.299 371.792
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 96.321 111.284
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.548.701 -4.979.565
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-80.557.184 -121.349.546
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-74.778.927 -118.023.379
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.256.649 -7.314.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.256.649 -7.314.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.320 -13.753
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
39.320 -13.753
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.164 14.438
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-449.842 3.982.152
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-449.842 -721.826
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 4.703.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-135.376 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.126 5.316
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.208 -10.480
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
28.334 15.796
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.401.850 -102.536.215
Alınan Temettüler
14 13 520.205
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.850 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.850 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.850 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.458.429 -25.350.211
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -308.608 -296.723
Ödenen Temettüler
13 -40.149.821 -25.053.488
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.864.116 -127.366.221
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.864.116 -127.366.221
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
80.935.830 169.291.238
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.071.714 41.925.017
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.024.730 80.700.763
Finansal Yatırımlar
4 251.800.425 170.388.280
Ticari Alacaklar
5 29.269.338 24.012.689
Diğer Alacaklar
6 0 39.320
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 0 39.320
Diğer Dönen Varlıklar
12 5.824 13.988
ARA TOPLAM
293.100.317 275.155.040
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
293.100.317 275.155.040
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 1 1
Maddi Duran Varlıklar
7 26.115 30.070
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 780.232 362.141
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 28.626 38.534
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
li Borçlanmalar
465.543 219.524
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 321.140 219.524
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 321.140 219.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 144.403 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 144.403 0
Ticari Borçlar
5 150.408 600.250
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 150.408 600.250
Diğer Borçlar
6 109.442 93.316
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 0 12.208
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 109.442 81.108
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.835.572 135.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 47.572 135.529
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 4.788.000 0
ARA TOPLAM
5.560.965 1.048.619
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.560.965 1.048.619
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
445.652 280.479
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 83.429 280.479
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 83.429 280.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 362.223 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 362.223 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
764.369 402.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 764.369 402.797
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.210.021 683.276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.770.986 1.731.895
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
287.164.305 273.853.891
Ödenmiş Sermaye
13 160.599.284 160.599.284
Sermaye Düzeltme Farkları
968.610 968.610
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
59.922 59.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 59.204.347 53.467.152
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 12.871.907 7.947.586
Net Dönem Karı veya Zararı
53.460.235 50.811.337
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
287.164.305 273.853.891
TOPLAM KAYNAKLAR
293.935.291 275.585.786
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.129.995 27.974.547 248.109.555 248.109.555
Transferler
13 3.089.955 24.884.592 -27.974.547 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.100.880 24.100.880 24.100.880
Kar Payları
13 -25.053.488 -25.053.488 -25.053.488
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 53.467.152 7.961.099 24.100.880 247.156.947 247.156.947
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 53.467.152 7.947.586 50.811.337 273.853.891 273.853.891
Transferler
13 5.737.195 45.074.142 -50.811.337 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
53.460.235 53.460.235 53.460.235
Kar Payları
13 -40.149.821 -40.149.821 -40.149.821
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 59.204.347 12.871.907 53.460.235 287.164.305 287.164.305
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.460.235 24.100.880 23.399.033 12.058.650
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.460.235 24.100.880 23.399.033 12.058.650
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
53.460.235 24.100.880 23.399.033 12.058.650
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075050
BIST