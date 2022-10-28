***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 196.129.907 140.835.163 125.740.796 16.856.621Satışların Maliyeti15 -137.496.166 -113.748.550 -100.199.755 -3.959.382TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)58.633.741 27.086.613 25.541.041 12.897.239BRÜT KAR (ZARAR)58.633.741 27.086.613 25.541.041 12.897.239Genel Yönetim Giderleri16 -5.540.405 -3.528.204 -2.100.394 -1.205.897Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 366.899 542.471 0 367.308Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 0 0 -41.614 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)53.460.235 24.100.880 23.399.033 12.058.650FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)53.460.235 24.100.880 23.399.033 12.058.650SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)53.460.235 24.100.880 23.399.033 12.058.650SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 53.460.235 24.100.880 23.399.033 12.058.650DÖNEM KARI (ZARARI)53.460.235 24.100.880 23.399.033 12.058.650Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları53.460.235 24.100.880 23.399.033 12.058.650Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,33290000 0,15010000 0,14570000 0,07510000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,33290000 0,15010000 0,14570000 0,07510000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.401.837 -102.016.010Dönem Karı (Zararı)53.460.235 24.100.880Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.304.901 -5.287.549Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 223.101 211.680Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.830.092 -482.535Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 408.991 59.936Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.421.101 -542.471Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler13 -13 -520.205Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler190.620 483.076Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 94.299 371.792Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8 96.321 111.284Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.548.701 -4.979.565İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-80.557.184 -121.349.546Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-74.778.927 -118.023.379Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.256.649 -7.314.320İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.256.649 -7.314.320Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler39.320 -13.753İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)39.320 -13.753Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8.164 14.438Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-449.842 3.982.152İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-449.842 -721.826İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 4.703.978Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-135.376 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.126 5.316İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-12.208 -10.480İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)28.334 15.796Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-28.401.850 -102.536.215Alınan Temettüler14 13 520.205YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.850 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.850 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.850 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.458.429 -25.350.211Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -308.608 -296.723Ödenen Temettüler13 -40.149.821 -25.053.488YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-68.864.116 -127.366.221NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-68.864.116 -127.366.221DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ80.935.830 169.291.238DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 12.071.714 41.925.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 12.024.730 80.700.763Finansal Yatırımlar4 251.800.425 170.388.280Ticari Alacaklar5 29.269.338 24.012.689Diğer Alacaklar6 0 39.320İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 0 39.320Diğer Dönen Varlıklar12 5.824 13.988ARA TOPLAM293.100.317 275.155.040TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR293.100.317 275.155.040DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1 1Maddi Duran Varlıklar7 26.115 30.070Kullanım Hakkı Varlıkları8 780.232 362.141Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 28.626 38.534TOPLAM DURAN VARLIKLARli Borçlanmalar465.543 219.524İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 321.140 219.524Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 321.140 219.524İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 144.403 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 144.403 0Ticari Borçlar5 150.408 600.250İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 150.408 600.250Diğer Borçlar6 109.442 93.316İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 0 12.208İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 109.442 81.108Kısa Vadeli Karşılıklar4.835.572 135.529Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 47.572 135.529Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 4.788.000 0ARA TOPLAM5.560.965 1.048.619TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.560.965 1.048.619UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar445.652 280.479İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19 83.429 280.479Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 83.429 280.479İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 362.223 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 362.223 0Uzun Vadeli Karşılıklar764.369 402.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 764.369 402.797TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.210.021 683.276TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.770.986 1.731.895ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar287.164.305 273.853.891Ödenmiş Sermaye13 160.599.284 160.599.284Sermaye Düzeltme Farkları968.610 968.610Paylara İlişkin Primler (İskontolar)59.922 59.922Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 59.204.347 53.467.152Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 12.871.907 7.947.586Net Dönem Karı veya Zararı53.460.235 50.811.337TOPLAM ÖZKAYNAKLAR287.164.305 273.853.891TOPLAM KAYNAKLAR293.935.291 275.585.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.129.995 27.974.547 248.109.555 248.109.555Transferler13 3.089.955 24.884.592 -27.974.547 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.100.880 24.100.880 24.100.880Kar Payları13 -25.053.488 -25.053.488 -25.053.488Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 53.467.152 7.961.099 24.100.880 247.156.947 247.156.947Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 53.467.152 7.947.586 50.811.337 273.853.891 273.853.891Transferler13 5.737.195 45.074.142 -50.811.337 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)53.460.235 53.460.235 53.460.235Kar Payları13 -40.149.821 -40.149.821 -40.149.821Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 59.204.347 12.871.907 53.460.235 287.164.305 287.164.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)53.460.235 24.100.880 23.399.033 12.058.650DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.460.235 24.100.880 23.399.033 12.058.650Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları53.460.235 24.100.880 23.399.033 12.058.650http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075050BIST