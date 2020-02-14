***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantı davetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 14.02.2020Genel Kurul Tarihi 18.03.2020Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent / Beşiktaş / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,3 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - 2019 yılına ait kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,10 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,11 - 2020 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819240BIST