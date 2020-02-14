***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.02.2020 18:36
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantı daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 14.02.2020
Genel Kurul Tarihi 18.03.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent / Beşiktaş / İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,
3 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2019 yılına ait kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
10 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
11 - 2020 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819240
BIST