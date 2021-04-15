***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı olağan genel kurul tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 25.02.2021Genel Kurul Tarihi 23.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent / Beşiktaş / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,3 - 2020 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - 2020 yılına ait kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,10 - Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 5, 8, 10, 11, 12 ve 18. maddelerinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,11 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,12 - 2021 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Davet2020.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2021 tarihinde, saat 14:00'da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. İlgili toplantıda-2020 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,-Yönetim Kurulunca teklif edilen kar dağıtım tablosuna uygun olarak, çıkarılmış sermayenin % 15,60'ı (brüt=net) oranında, 25.053.488,30 TL tutarındaki kar payının 29 Mart 2021 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına,-Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasına,-Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,-Yönetim kurulu üyeliklerine 31 Mart 2022 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere Sn. Serkan Uğraş Kaygalak, Sn. Kenan Ayvacı, Sn. Volkan Kublay, Sn. Şule Işınsu Özmen (bağımsız üye), Sn. Bora Oruç'un (bağımsız üye) seçilmelerine,-Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin saptanmasına,-2021 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine,-Ana Sözleşmenin 3, 5, 8, 10, 11, 12 ve 18. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce uygun bulunan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesine,-2021 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine,-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yer alan muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinekarar verilmiştir.Ayrıca 2020 yılı içinde Şirket tarafından pandemi sürecinde T.C. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin ihtiyaç duyduğu sağlık ekipmanları karşılığında 99.997 TL tutarında bağışta bulunulduğu hususu Genel Kurul'un bilgilerine sunulmuştur.Olağan genel kurul toplantı tutanağı hazır bulunanlar listesi ilişikte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 14.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 GK Tutanak-KAP.pdf - TutanakEK: 2 2020 Hazirun-KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928545BIST