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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.04.2022 15:19
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

2021 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
-Yönetim Kurulunca teklif edilen kar dağıtım tablosuna uygun olarak, çıkarılmış sermayenin % 25 (brüt=net) oranında, 40.149.821 TL tutarındaki kar payının 28 Mart 2022 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması ve dağıtımdan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
-Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,
-Yönetim kurulu üyeliklerine 31 Mart 2023 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere Sn. İzlem Erdem, Sn. Önder Topal, Sn. Hakan Gökhan Sn. Volkan Kublay, Sn. Şule Işınsu Özmen (bağımsız üye), Sn. Bora Oruç'un (bağımsız üye) seçilmelerine,
-Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin saptanmasına,
-2022 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine,
-2022 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine,
-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yer alan muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine
karar verilmiştir.
Ayrıca 2021 yılı içinde Şirket tarafından bağış yapılmamış olduğu hususu Genel Kurul'un bilgilerine sunulmuştur.
Olağan genel kurul toplantı tutanağı hazır bulunanlar listesi ilişikte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.04.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 KAP_Tutanak_22.03.2022.pdf - Tutanak
EK: 2 KAP_Hazirun_22.03.2022 .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019145


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