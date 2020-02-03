***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
03.02.2020 16:44
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- Alkim Kimya ALKIM 20.000 38,1 44,2 884.000 25,09 0,31
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- İş Girişim Sermayesi Y.O. ISGSY 500.000 3,8 5,28 2.640.000 74,91 0,94
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 520.000 3.524.000 100 1,25
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKTİF YATIRIM BANKASI 44.001 TRFAKYB62011 12 2.000.000 100,12 100,09 2.001.720 3,61 0,71
- ARÇELİK 44.393 TRSARCL72112 4 4.500.000 102,75 100,15 4.506.589,8 8,12 1,6
- ASLAN ÇİMENTO 44.365 TRSASLN62118 4 2.000.000 101,45 102,49 2.049.860,4 3,69 0,73
- AYGAZ 44.412 TRSAYGZ82118 4 1.800.000 102,16 103,52 1.863.441 3,36 0,66
- BOLU ÇİMENTO 44.207 TRSBOLU12115 4 3.000.000 103,82 101 3.029.902,5 5,46 1,08
- BOLU ÇİMENTO 44.382 TRSBOLU72119 4 5.000.000 103,76 100,9 5.045.132 9,09 1,79
- DEVA HOLDİNG 44.320 TRSDEVA52119 4 2.490.000 102,44 103,93 2.587.956,6 4,66 0,92
- EREĞLİ DEMİR ÇELİK 44.344 TRSERGL52117 4 3.000.000 101,68 103,36 3.100.659,6 5,58 1,1
- HALKBANK 46.682 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 100,08 1.000.817,3 1,8 0,36
- HEKTAŞ TİCARET 44.265 TRSHEKT32123 4 500.000 100,79 102,13 510.642 0,92 0,18
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 44.221 TRSISGY12113 4 1.430.000 103,19 100,33 1.434.743,88 2,58 0,51
- KOÇ FİAT FİNANSMAN 44.357 TRSKFTF62113 4 900.000 101,19 102,44 921.957,93 1,66 0,33
- KOÇ FİNANSMAN 44.361 TRSKCTF62110 4 1.900.000 100,55 101,79 1.934.076,88 3,48 0,69
- MİGROS TİCARET A.Ş. 44.550 TRSMGTIA2118 4 1.020.000 100,28 101,5 1.035.268,58 1,86 0,37
- OPET PETROL 44.246 TRSOPAS22129 4 1.400.000 102,36 104,82 1.467.524,52 2,64 0,52
- RÖNESANS HOLDİNG 43.880 TRSRNSH22023 4 500.000 101,72 103,09 515.447,2 0,93 0,18
- TÜPRAŞ 44.218 TRSTPRS12115 4 6.250.000 103,01 100,3 6.268.669,38 11,29 2,23
- TÜPRAŞ 44.232 TRSTPRS22114 4 3.800.000 103,76 104,19 3.959.103,34 7,13 1,41
- VAKIFBANK 46.636 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 108,09 648.518,7 1,17 0,23
- YAPI KREDİ BANKASI 47.289 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 101,09 5.054.531 9,1 1,8
- YDA İNŞAAT 44.636 TRSYDAT32212 4 2.500.000 100,43 101,9 2.547.501,75 4,59 0,91
- ZİRAAT BANKASI 43.896 TRFTCZB32018 4 3.950.000 101,5 102,27 4.039.482,51 7,28 1,43
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 54.540.000 55.523.546,87 100 19,74
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 54.540.000 55.523.546,87 100 19,74
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP UZUN POZİSYONLAR 28.02.2020 F_XU0300220 1.000 144,63 144,22
VİOP UZUN POZİSYONLAR 30.04.2020 F_XU0300420 250 144,7 144,93
VİOP KISA POZİSYONLAR 28.02.2020 F_USDTRY0220 7.219 6,02 6,01
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Yabancı Tahvil GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 2 200.000 105,15 105,73 1.262.930,16 2,17 0,45
Yabancı Tahvil T.C.HAZİNE 26.09.2022 US900123BZ27 2 2.000.000 106,8 109,03 13.024.329,37 22,35 4,63
Yabancı Tahvil T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 2 200.000 104,5 105,04 1.254.759,64 2,15 0,45
Yabancı Tahvil T.İŞ BANKASI 25.06.2021 XS1079527211 2 500.000 102,13 102,74 3.068.184,35 5,27 1,09
Yabancı Tahvil T.İŞ BANKASI 06.10.2021 XS1390320981 2 3.200.000 102,87 104,86 20.041.178,75 34,39 7,13
Yabancı Tahvil VAKIFBANK 27.10.2021 XS1508914691 2 200.000 103,11 104,32 1.246.159,1 2,14 0,44
Yabancı Tahvil YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 2 1.000.000 104 106,12 6.338.362,02 10,88 2,25
Yabancı Tahvil ZİRAAT BANKASI 29.04.2021 XS1223394914 2 1.050.000 102,36 103,14 6.468.272,05 11,1 2,3
Yabancı Tahvil ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 2 900.000 100,84 103,58 5.567.777,17 9,55 1,98
GRUP TOPLAMI
- 9.250.000 58.271.952,61 100 20,72
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 03.02.2020 495.000 495.425,16 0,3023 0,1762
T.Repo 03.02.2020 6.516.670 13.011.496,99 7,9382 4,6267
T.Repo 03.02.2020 9.474.970 13.011.496,99 7,9382 4,6267
T.Repo 03.02.2020 3.508.980 7.006.190,68 4,2744 2,4913
T.Repo 03.02.2020 1.503.855 3.002.653,15 1,8319 1,0677
T.Repo 03.02.2020 501.350 500.442,19 0,3053 0,1779
T.Repo 03.02.2020 17.938.155 19.517.245,48 11,9073 6,94
T.Repo 03.02.2020 14.837.630 17.015.048,49 10,3809 6,0502
T.Repo 03.02.2020 5.264.495 5.504.868,63 3,3585 1,9574
T.Repo 03.02.2020 17.938.155 19.517.245,48 11,9073 6,94
T.Repo 03.02.2020 501.350 500.442,19 0,3053 0,1779
T.Repo 03.02.2020 17.938.155 19.517.245,48 11,9073 6,94
T.Repo 03.02.2020 501.350 500.442,19 0,3053 0,1779
T.Repo 03.02.2020 18.398.105 20.017.687,67 12,2127 7,1179
T.Repo 03.02.2020 6.579.820 7.006.190,68 4,2744 2,4913
Katılma Belgesi TI1 14.958 4.062.329,69 2,4784 1,4445
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.592.265 4,0219 2,3441
VİOP Nakit Teminat 7.130.740,48 7.130.740,48 4,3504 2,5356
GRUP TOPLAMI
- 163.909.456,62 100 58,2833
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 281.228.956,1
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
281.228.956,1 % 100 % 100,31
B. HAZIR DEĞERLER
26.548,38 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
26.548,38 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
84.601,76 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
84.601,76 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
724.044,87 % 100 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-1.693.089,74 % 100 -% 0,6
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.693.089,74 % 100 -% 0,6
NET VARLIK DEĞERİ
280.371.061,37
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,75
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
31/01/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816731
BIST