***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- Alkim Kimya ALKIM 20.000 38,1 44,2 884.000 25,09 0,31Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- İş Girişim Sermayesi Y.O. ISGSY 500.000 3,8 5,28 2.640.000 74,91 0,94Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 520.000 3.524.000 100 1,25B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- AKTİF YATIRIM BANKASI 44.001 TRFAKYB62011 12 2.000.000 100,12 100,09 2.001.720 3,61 0,71- ARÇELİK 44.393 TRSARCL72112 4 4.500.000 102,75 100,15 4.506.589,8 8,12 1,6- ASLAN ÇİMENTO 44.365 TRSASLN62118 4 2.000.000 101,45 102,49 2.049.860,4 3,69 0,73- AYGAZ 44.412 TRSAYGZ82118 4 1.800.000 102,16 103,52 1.863.441 3,36 0,66- BOLU ÇİMENTO 44.207 TRSBOLU12115 4 3.000.000 103,82 101 3.029.902,5 5,46 1,08- BOLU ÇİMENTO 44.382 TRSBOLU72119 4 5.000.000 103,76 100,9 5.045.132 9,09 1,79- DEVA HOLDİNG 44.320 TRSDEVA52119 4 2.490.000 102,44 103,93 2.587.956,6 4,66 0,92- EREĞLİ DEMİR ÇELİK 44.344 TRSERGL52117 4 3.000.000 101,68 103,36 3.100.659,6 5,58 1,1- HALKBANK 46.682 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 100,08 1.000.817,3 1,8 0,36- HEKTAŞ TİCARET 44.265 TRSHEKT32123 4 500.000 100,79 102,13 510.642 0,92 0,18- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 44.221 TRSISGY12113 4 1.430.000 103,19 100,33 1.434.743,88 2,58 0,51- KOÇ FİAT FİNANSMAN 44.357 TRSKFTF62113 4 900.000 101,19 102,44 921.957,93 1,66 0,33- KOÇ FİNANSMAN 44.361 TRSKCTF62110 4 1.900.000 100,55 101,79 1.934.076,88 3,48 0,69- MİGROS TİCARET A.Ş. 44.550 TRSMGTIA2118 4 1.020.000 100,28 101,5 1.035.268,58 1,86 0,37- OPET PETROL 44.246 TRSOPAS22129 4 1.400.000 102,36 104,82 1.467.524,52 2,64 0,52- RÖNESANS HOLDİNG 43.880 TRSRNSH22023 4 500.000 101,72 103,09 515.447,2 0,93 0,18- TÜPRAŞ 44.218 TRSTPRS12115 4 6.250.000 103,01 100,3 6.268.669,38 11,29 2,23- TÜPRAŞ 44.232 TRSTPRS22114 4 3.800.000 103,76 104,19 3.959.103,34 7,13 1,41- VAKIFBANK 46.636 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 108,09 648.518,7 1,17 0,23- YAPI KREDİ BANKASI 47.289 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 101,09 5.054.531 9,1 1,8- YDA İNŞAAT 44.636 TRSYDAT32212 4 2.500.000 100,43 101,9 2.547.501,75 4,59 0,91- ZİRAAT BANKASI 43.896 TRFTCZB32018 4 3.950.000 101,5 102,27 4.039.482,51 7,28 1,43Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 54.540.000 55.523.546,87 100 19,74B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 54.540.000 55.523.546,87 100 19,74C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVİOP UZUN POZİSYONLAR 28.02.2020 F_XU0300220 1.000 144,63 144,22VİOP UZUN POZİSYONLAR 30.04.2020 F_XU0300420 250 144,7 144,93VİOP KISA POZİSYONLAR 28.02.2020 F_USDTRY0220 7.219 6,02 6,01GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIYabancı Tahvil GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 2 200.000 105,15 105,73 1.262.930,16 2,17 0,45Yabancı Tahvil T.C.HAZİNE 26.09.2022 US900123BZ27 2 2.000.000 106,8 109,03 13.024.329,37 22,35 4,63Yabancı Tahvil T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 2 200.000 104,5 105,04 1.254.759,64 2,15 0,45Yabancı Tahvil T.İŞ BANKASI 25.06.2021 XS1079527211 2 500.000 102,13 102,74 3.068.184,35 5,27 1,09Yabancı Tahvil T.İŞ BANKASI 06.10.2021 XS1390320981 2 3.200.000 102,87 104,86 20.041.178,75 34,39 7,13Yabancı Tahvil VAKIFBANK 27.10.2021 XS1508914691 2 200.000 103,11 104,32 1.246.159,1 2,14 0,44Yabancı Tahvil YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 2 1.000.000 104 106,12 6.338.362,02 10,88 2,25Yabancı Tahvil ZİRAAT BANKASI 29.04.2021 XS1223394914 2 1.050.000 102,36 103,14 6.468.272,05 11,1 2,3Yabancı Tahvil ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 2 900.000 100,84 103,58 5.567.777,17 9,55 1,98GRUP TOPLAMI- 9.250.000 58.271.952,61 100 20,72E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 03.02.2020 495.000 495.425,16 0,3023 0,1762T.Repo 03.02.2020 6.516.670 13.011.496,99 7,9382 4,6267T.Repo 03.02.2020 9.474.970 13.011.496,99 7,9382 4,6267T.Repo 03.02.2020 3.508.980 7.006.190,68 4,2744 2,4913T.Repo 03.02.2020 1.503.855 3.002.653,15 1,8319 1,0677T.Repo 03.02.2020 501.350 500.442,19 0,3053 0,1779T.Repo 03.02.2020 17.938.155 19.517.245,48 11,9073 6,94T.Repo 03.02.2020 14.837.630 17.015.048,49 10,3809 6,0502T.Repo 03.02.2020 5.264.495 5.504.868,63 3,3585 1,9574T.Repo 03.02.2020 17.938.155 19.517.245,48 11,9073 6,94T.Repo 03.02.2020 501.350 500.442,19 0,3053 0,1779T.Repo 03.02.2020 17.938.155 19.517.245,48 11,9073 6,94T.Repo 03.02.2020 501.350 500.442,19 0,3053 0,1779T.Repo 03.02.2020 18.398.105 20.017.687,67 12,2127 7,1179T.Repo 03.02.2020 6.579.820 7.006.190,68 4,2744 2,4913Katılma Belgesi TI1 14.958 4.062.329,69 2,4784 1,4445Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.592.265 4,0219 2,3441VİOP Nakit Teminat 7.130.740,48 7.130.740,48 4,3504 2,5356GRUP TOPLAMI- 163.909.456,62 100 58,2833ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 281.228.956,1İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ281.228.956,1 % 100 % 100,31B. HAZIR DEĞERLER26.548,38 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar26.548,38 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)84.601,76 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar84.601,76 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)724.044,87 % 100 % 0,26D. BORÇLAR (-)-1.693.089,74 % 100 -% 0,6a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.693.089,74 % 100 -% 0,6NET VARLIK DEĞERİ280.371.061,37Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,75İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama31/01/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816731BIST