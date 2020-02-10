***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
10.02.2020 17:29
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 20.000 957.600 55,43 0,34
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 140.528 770.093,44 44,57 0,27
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 160.528 1.727.693,44 100 0,61
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKYB62011 2.000.000 2.006.289 3,63 0,71
- TRSARCL72112 4.500.000 4.515.963,3 8,16 1,6
- TRSASLN62118 2.000.000 2.054.182,2 3,71 0,73
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.802.622,42 3,26 0,64
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.037.252,5 5,49 1,08
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.056.414,5 9,14 1,8
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.495.971,77 4,51 0,89
- TRSERGL52117 3.000.000 3.102.453,3 5,61 1,1
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.003.516,9 1,81 0,36
- TRSHEKT32123 500.000 512.034,6 0,93 0,18
- TRSISGY12113 1.430.000 1.436.612,89 2,6 0,51
- TRSKFTF62113 900.000 924.287,67 1,67 0,33
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.938.973,75 3,5 0,69
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.037.809,71 1,88 0,37
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.470.905,94 2,66 0,52
- TRSRNSH22023 500.000 517.075,4 0,93 0,18
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.281.705,63 11,35 2,23
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.829.336 6,92 1,36
- TRSVKFB92719 600.000 650.016 1,18 0,23
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.050.859 9,13 1,79
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.554.594,75 4,62 0,91
- TRFTCZB32018 3.950.000 4.045.246,35 7,31 1,44
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 54.540.000 55.324.123,57 100 19,65
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 54.540.000 55.324.123,57 100 19,65
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 28.02.2020 F_XU0300220 1.000 145,57
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.04.2020 F_XU0300420 250 146,32
VIOP KISA POZİSYONLAR 28.02.2020 F_USDTRY0220 7.219 6,07
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- USM8931TAA71 200.000 1.264.305,9 2,17 0,45
- US900123BZ27 2.000.000 13.012.674,02 22,29 4,62
- XS1345632811 200.000 1.256.617,87 2,15 0,45
- XS1079527211 500.000 3.073.378,05 5,27 1,09
- XS1390320981 3.200.000 20.087.145,59 34,41 7,14
- XS1508914691 200.000 1.250.128,7 2,14 0,43
- XS1571399754 1.000.000 6.355.382,65 10,89 2,26
- XS1223394914 1.050.000 6.478.492,02 11,1 2,3
- XS1605397394 900.000 5.590.040,79 9,58 1,99
GRUP TOPLAMI
- 9.250.000 58.368.165,6 100 20,73
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 10.02.2020 420.000 420.391,81 0,2531 0,1493
T.Repo 10.02.2020 3.134.605 3.503.328,36 2,1091 1,2444
T.Repo 10.02.2020 5.373.605 6.005.700,82 3,6155 2,1333
T.Repo 10.02.2020 1.791.205 2.001.900,27 1,2052 0,7111
T.Repo 10.02.2020 13.517.575 13.512.837,95 8,135 4,7998
T.Repo 10.02.2020 6.508.465 6.506.181,23 3,9168 2,311
T.Repo 10.02.2020 13.517.575 13.512.837,95 8,135 4,7998
T.Repo 10.02.2020 2.503.260 2.502.377,4 1,5065 0,8889
T.Repo 10.02.2020 6.508.465 6.506.181,23 3,9168 2,311
T.Repo 10.02.2020 11.625.215 11.510.936,03 6,9298 4,0887
T.Repo 10.02.2020 17.944.640 16.515.704,38 9,9427 5,8665
T.Repo 10.02.2020 3.003.910 3.002.852,88 1,8078 1,0666
T.Repo 10.02.2020 17.022.130 17.016.166,3 10,244 6,0442
T.Repo 10.02.2020 8.511.070 8.508.083,15 5,122 3,0221
T.Repo 10.02.2020 11.514.975 11.510.936,03 6,9298 4,0887
T.Repo 10.02.2020 8.511.070 8.508.083,15 5,122 3,0221
T.Repo 10.02.2020 17.522.780 17.516.641,78 10,5453 6,222
Katılma Belgesi TI1 14.958 4.069.271,46 2,4498 1,4454
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.591.435 3,9682 2,3413
VOB Nakit Teminat 6.886.190,38 6.886.190,38 4,1456 2,446
GRUP TOPLAMI
- 166.108.037,56 100 59
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 281.528.020,17
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
281.528.020,17 % 100 % 100,27
B. HAZIR DEĞERLER
37.146,46 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
37.146,46 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
84.601,76 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
84.601,76 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
724.044,87 % 100 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-1.593.488,53 % 100 -% 0,57
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.593.488,53 % 100 -% 0,57
NET VARLIK DEĞERİ
280.780.324,73
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7483
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
07/02/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818163
BIST