***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 20.000 957.600 55,43 0,34Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 140.528 770.093,44 44,57 0,27Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 160.528 1.727.693,44 100 0,61B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKYB62011 2.000.000 2.006.289 3,63 0,71- TRSARCL72112 4.500.000 4.515.963,3 8,16 1,6- TRSASLN62118 2.000.000 2.054.182,2 3,71 0,73- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.802.622,42 3,26 0,64- TRSBOLU12115 3.000.000 3.037.252,5 5,49 1,08- TRSBOLU72119 5.000.000 5.056.414,5 9,14 1,8- TRSDEVA52119 2.490.000 2.495.971,77 4,51 0,89- TRSERGL52117 3.000.000 3.102.453,3 5,61 1,1- TRSTHALE2716 1.000.000 1.003.516,9 1,81 0,36- TRSHEKT32123 500.000 512.034,6 0,93 0,18- TRSISGY12113 1.430.000 1.436.612,89 2,6 0,51- TRSKFTF62113 900.000 924.287,67 1,67 0,33- TRSKCTF62110 1.900.000 1.938.973,75 3,5 0,69- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.037.809,71 1,88 0,37- TRSOPAS22129 1.400.000 1.470.905,94 2,66 0,52- TRSRNSH22023 500.000 517.075,4 0,93 0,18- TRSTPRS12115 6.250.000 6.281.705,63 11,35 2,23- TRSTPRS22114 3.800.000 3.829.336 6,92 1,36- TRSVKFB92719 600.000 650.016 1,18 0,23- TRSYKBK62914 5.000.000 5.050.859 9,13 1,79- TRSYDAT32212 2.500.000 2.554.594,75 4,62 0,91- TRFTCZB32018 3.950.000 4.045.246,35 7,31 1,44Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 54.540.000 55.324.123,57 100 19,65B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 54.540.000 55.324.123,57 100 19,65C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 28.02.2020 F_XU0300220 1.000 145,57VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.04.2020 F_XU0300420 250 146,32VIOP KISA POZİSYONLAR 28.02.2020 F_USDTRY0220 7.219 6,07GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 200.000 1.264.305,9 2,17 0,45- US900123BZ27 2.000.000 13.012.674,02 22,29 4,62- XS1345632811 200.000 1.256.617,87 2,15 0,45- XS1079527211 500.000 3.073.378,05 5,27 1,09- XS1390320981 3.200.000 20.087.145,59 34,41 7,14- XS1508914691 200.000 1.250.128,7 2,14 0,43- XS1571399754 1.000.000 6.355.382,65 10,89 2,26- XS1223394914 1.050.000 6.478.492,02 11,1 2,3- XS1605397394 900.000 5.590.040,79 9,58 1,99GRUP TOPLAMI- 9.250.000 58.368.165,6 100 20,73E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 10.02.2020 420.000 420.391,81 0,2531 0,1493T.Repo 10.02.2020 3.134.605 3.503.328,36 2,1091 1,2444T.Repo 10.02.2020 5.373.605 6.005.700,82 3,6155 2,1333T.Repo 10.02.2020 1.791.205 2.001.900,27 1,2052 0,7111T.Repo 10.02.2020 13.517.575 13.512.837,95 8,135 4,7998T.Repo 10.02.2020 6.508.465 6.506.181,23 3,9168 2,311T.Repo 10.02.2020 13.517.575 13.512.837,95 8,135 4,7998T.Repo 10.02.2020 2.503.260 2.502.377,4 1,5065 0,8889T.Repo 10.02.2020 6.508.465 6.506.181,23 3,9168 2,311T.Repo 10.02.2020 11.625.215 11.510.936,03 6,9298 4,0887T.Repo 10.02.2020 17.944.640 16.515.704,38 9,9427 5,8665T.Repo 10.02.2020 3.003.910 3.002.852,88 1,8078 1,0666T.Repo 10.02.2020 17.022.130 17.016.166,3 10,244 6,0442T.Repo 10.02.2020 8.511.070 8.508.083,15 5,122 3,0221T.Repo 10.02.2020 11.514.975 11.510.936,03 6,9298 4,0887T.Repo 10.02.2020 8.511.070 8.508.083,15 5,122 3,0221T.Repo 10.02.2020 17.522.780 17.516.641,78 10,5453 6,222Katılma Belgesi TI1 14.958 4.069.271,46 2,4498 1,4454Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.591.435 3,9682 2,3413VOB Nakit Teminat 6.886.190,38 6.886.190,38 4,1456 2,446GRUP TOPLAMI- 166.108.037,56 100 59ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 281.528.020,17İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ293.904.254,36 % 100 % 104,44B. HAZIR DEĞERLER110.234,73 % 100 % 0,04a) Kasab) Bankalar110.234,73 % 100 % 0,04c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)690.001,76 % 100 % 0,25a) Takastan Alacaklar603.900 % 87,52 % 0,21b) Diğer Alacaklar86.101,76 % 12,48 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)724.044,87 % 100 % 0,26D. BORÇLAR (-)-14.021.668,76 % 100 -% 4,98a) Takasa Borçlar-12.393.159,26 % 88,39 -% 4,4b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.628.509,5 % 11,61 -% 0,58NET VARLIK DEĞERİ281.406.866,96Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,7522İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama14/02/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819686BIST