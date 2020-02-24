***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİK- 14.987 402.728,02 2,53 0,14İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 25.383 1.230.567,84 7,73 0,44Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 120.366 2.302.956,26 14,47 0,82Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 165.398 1.184.759,38 7,45 0,42Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 24.588 805.166,59 5,06 0,29Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 50.591 873.026,12 5,49 0,31Haberleşme- 106.834 1.361.786,51 8,56 0,48DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 654.974 4.585.381,24 28,81 1,62Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 271.702 2.363.601,99 14,85 0,84Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 135.257 208.295,78 1,31 0,07Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 20.635 595.113,4 3,74 0,21DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 1.590.715 15.913.383,13 100 5,64B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKYB62011 2.000.000 2.015.132,8 3,07 0,71- TRSARCL72112 4.500.000 4.587.616,8 7 1,63- TRSASLN62118 2.000.000 2.062.853,2 3,15 0,73- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.809.993,42 2,76 0,64- TRSBOLU12115 3.000.000 3.052.006,2 4,65 1,08- TRSBOLU72119 5.000.000 5.079.054,5 7,75 1,8- TRSDEVA52119 2.490.000 2.508.439,94 3,83 0,89- TRSERGL52117 3.000.000 3.117.717,6 4,76 1,11- TRSGRAN23013 10.500.000 10.537.014,6 16,07 3,74- TRSTHALE2716 1.000.000 984.589,1 1,5 0,35- TRSHEKT32123 500.000 514.831,3 0,79 0,18- TRSISGY12113 1.430.000 1.443.267,68 2,2 0,51- TRSKFTF62113 900.000 928.964,79 1,41 0,32- TRSKCTF62110 1.900.000 1.948.804,92 2,97 0,69- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.042.920,42 1,58 0,37- TRSOPAS22129 1.400.000 1.427.622 2,18 0,51- TRSTPRS12115 6.250.000 6.307.858,75 9,62 2,24- TRSTPRS22114 3.800.000 3.844.225,92 5,86 1,36- TRSVKFB92719 600.000 653.443,26 1 0,23- TRSYKBK62914 5.000.000 5.073.955,5 7,74 1,8- TRSYDAT32212 2.500.000 2.568.840 3,92 0,91- TRFTCZB32018 3.950.000 4.056.326,5 6,19 1,44Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 64.540.000 65.565.479,2 100 23,24B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 65.565.479,2 100 23,24C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR 28.02.2020 F_USDTRY0220 4.719 6,13VIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2020 F_XU0300420 100 143,02VIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2020 F_USDTRY0420 3.500 6,24VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 500 6,7GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- US912796TH20 2.000.000 12.199.474,07 14,55 4,32- USM8931TAA71 200.000 1.287.746,33 1,54 0,46- US900123BZ27 2.000.000 13.148.120,66 15,68 4,66- XS1345632811 2.200.000 13.695.050,98 16,33 4,85- XS1079527211 500.000 3.128.962,81 3,73 1,11- XS1390320981 3.200.000 20.416.074,56 24,34 7,24- XS1508914691 200.000 1.272.410,92 1,51 0,44- XS1571399754 1.000.000 6.475.247,13 7,72 2,3- XS1223394914 1.050.000 6.588.121,92 7,85 2,34- XS1605397394 900.000 5.660.676,55 6,75 2,01GRUP TOPLAMI- 13.250.000 83.871.885,92 100 29,73E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 24.02.2020 430.000 430.399,37 0,3686 0,1526T.Repo 24.02.2020 7.345.875 16.015.254,79 13,7171 5,6771T.Repo 24.02.2020 7.345.875 16.015.254,79 13,7171 5,6771T.Repo 24.02.2020 13.992.360 14.013.347,95 12 4,9674T.Repo 24.02.2020 5.970.140 6.005.720,55 5,1439 2,1289T.Repo 24.02.2020 13.992.360 14.013.347,95 12 4,9674T.Repo 24.02.2020 5.970.140 6.005.720,55 5,1439 2,1289T.Repo 24.02.2020 10.904.010 9.509.057,53 8,1445 3,3708T.Repo 24.02.2020 4.024.825 4.003.813,7 3,4293 1,4193T.Repo 24.02.2020 4.024.825 4.003.813,7 3,4293 1,4193T.Repo 24.02.2020 10.240.250 10.009.534,25 8,5732 3,5482Katılma Belgesi TI1 14.958 4.082.921,98 3,497 1,4473Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.594.215 5,648 2,3375VOB Nakit Teminat 6.051.659,43 6.051.659,43 5,1833 2,1452GRUP TOPLAMI- 116.754.061,54 100 41,39ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 282.104.809,79İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ282.104.809,79 % 100 % 100,29B. HAZIR DEĞERLER12.261.199,41 % 100 % 4,36a) Kasab) Bankalar12.261.199,41 % 100 % 4,36c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)94.742,62 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar94.742,62 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)724.044,87 % 100 % 0,26D. BORÇLAR (-)-13.897.800,54 % 100 -% 4,94a) Takasa Borçlar-12.221.464,83 % 87,94 -% 4,34b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.676.335,71 % 12,06 -% 0,6NET VARLIK DEĞERİ281.286.996,15Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,7515İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama21/02/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821230BIST