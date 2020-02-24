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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

24.02.2020 18:25
GÜNCEL HABERLER



***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
- 14.987 402.728,02 2,53 0,14
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 25.383 1.230.567,84 7,73 0,44
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 120.366 2.302.956,26 14,47 0,82
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 165.398 1.184.759,38 7,45 0,42
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 24.588 805.166,59 5,06 0,29
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 50.591 873.026,12 5,49 0,31
Haberleşme
- 106.834 1.361.786,51 8,56 0,48
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 654.974 4.585.381,24 28,81 1,62
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 271.702 2.363.601,99 14,85 0,84
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 135.257 208.295,78 1,31 0,07
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- 20.635 595.113,4 3,74 0,21
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.590.715 15.913.383,13 100 5,64
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKYB62011 2.000.000 2.015.132,8 3,07 0,71
- TRSARCL72112 4.500.000 4.587.616,8 7 1,63
- TRSASLN62118 2.000.000 2.062.853,2 3,15 0,73
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.809.993,42 2,76 0,64
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.052.006,2 4,65 1,08
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.079.054,5 7,75 1,8
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.508.439,94 3,83 0,89
- TRSERGL52117 3.000.000 3.117.717,6 4,76 1,11
- TRSGRAN23013 10.500.000 10.537.014,6 16,07 3,74
- TRSTHALE2716 1.000.000 984.589,1 1,5 0,35
- TRSHEKT32123 500.000 514.831,3 0,79 0,18
- TRSISGY12113 1.430.000 1.443.267,68 2,2 0,51
- TRSKFTF62113 900.000 928.964,79 1,41 0,32
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.948.804,92 2,97 0,69
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.042.920,42 1,58 0,37
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.427.622 2,18 0,51
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.307.858,75 9,62 2,24
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.844.225,92 5,86 1,36
- TRSVKFB92719 600.000 653.443,26 1 0,23
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.073.955,5 7,74 1,8
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.568.840 3,92 0,91
- TRFTCZB32018 3.950.000 4.056.326,5 6,19 1,44
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 64.540.000 65.565.479,2 100 23,24
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 65.565.479,2 100 23,24
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 28.02.2020 F_USDTRY0220 4.719 6,13
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2020 F_XU0300420 100 143,02
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2020 F_USDTRY0420 3.500 6,24
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 500 6,7
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- US912796TH20 2.000.000 12.199.474,07 14,55 4,32
- USM8931TAA71 200.000 1.287.746,33 1,54 0,46
- US900123BZ27 2.000.000 13.148.120,66 15,68 4,66
- XS1345632811 2.200.000 13.695.050,98 16,33 4,85
- XS1079527211 500.000 3.128.962,81 3,73 1,11
- XS1390320981 3.200.000 20.416.074,56 24,34 7,24
- XS1508914691 200.000 1.272.410,92 1,51 0,44
- XS1571399754 1.000.000 6.475.247,13 7,72 2,3
- XS1223394914 1.050.000 6.588.121,92 7,85 2,34
- XS1605397394 900.000 5.660.676,55 6,75 2,01
GRUP TOPLAMI
- 13.250.000 83.871.885,92 100 29,73
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 24.02.2020 430.000 430.399,37 0,3686 0,1526
T.Repo 24.02.2020 7.345.875 16.015.254,79 13,7171 5,6771
T.Repo 24.02.2020 7.345.875 16.015.254,79 13,7171 5,6771
T.Repo 24.02.2020 13.992.360 14.013.347,95 12 4,9674
T.Repo 24.02.2020 5.970.140 6.005.720,55 5,1439 2,1289
T.Repo 24.02.2020 13.992.360 14.013.347,95 12 4,9674
T.Repo 24.02.2020 5.970.140 6.005.720,55 5,1439 2,1289
T.Repo 24.02.2020 10.904.010 9.509.057,53 8,1445 3,3708
T.Repo 24.02.2020 4.024.825 4.003.813,7 3,4293 1,4193
T.Repo 24.02.2020 4.024.825 4.003.813,7 3,4293 1,4193
T.Repo 24.02.2020 10.240.250 10.009.534,25 8,5732 3,5482
Katılma Belgesi TI1 14.958 4.082.921,98 3,497 1,4473
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.594.215 5,648 2,3375
VOB Nakit Teminat 6.051.659,43 6.051.659,43 5,1833 2,1452
GRUP TOPLAMI
- 116.754.061,54 100 41,39
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 282.104.809,79


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
282.104.809,79 % 100 % 100,29
B. HAZIR DEĞERLER
12.261.199,41 % 100 % 4,36
a) Kasa

b) Bankalar
12.261.199,41 % 100 % 4,36
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
94.742,62 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
94.742,62 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
724.044,87 % 100 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-13.897.800,54 % 100 -% 4,94
a) Takasa Borçlar
-12.221.464,83 % 87,94 -% 4,34
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.676.335,71 % 12,06 -% 0,6
NET VARLIK DEĞERİ
281.286.996,15
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7515


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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21/02/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821230


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 3,60 94.450.923 % 20,00  
TURGG 52,90 11.616.740 % 12,08  
YBTAS 5.656,70 424.253 % 10,00  
YONGA 11,28 93.816 % 9,94  
HALKS 3,35 200.386 % 9,84  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9065 7,9461 % 0,43  
Frank 6,2552 6,2929 % 0,86  
Riyal 1,6300 1,6382 % 0,67  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.676 1.676 31,97  
Altın Gr. 331 331 8,66  
Cumhuriyet 2.202 2.235 69,00  
Tam 2.198 2.253 71,02  
Yarım 1.063 1.090 34,36  
Çeyrek 533 545 17,17  
Gümüş.Ons 18,72 18,76 0,23  
Gümüş Gr. 3,70 3,70 0,07  
B. Petrol 55,27 55,27 -2,67  
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