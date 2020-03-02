***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİK- 14.987 359.327,4 2,48 0,13- Koza Anadolu Metal Madencilik KOZAA 11.908 10,61 11,3 134.560,4 0,93 0,05- Koza Altın İşletmeleri A.Ş. KOZAL 3.079 75,32 73 224.767 1,55 0,08İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. BIMAS 25.383 47,79 48,04 1.219.399,32 8,42 0,44Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 120.366 2.240.828,56 15,47 0,8- Tüpraş TUPRS 8.552 111,63 101,3 866.317,6 5,98 0,31- Soda Sanayii SODA 27.120 6,44 5,79 157.024,8 1,08 0,06- Petkim PETKM 64.694 3,99 3,64 235.486,16 1,63 0,08- Alkim Kimya ALKIM 20.000 38,1 49,1 982.000 6,78 0,35Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 165.398 1.091.045,25 7,53 0,38- Kardemir Karabük Demir Çelik KRDMD 48.405 2,83 2,6 125.853 0,87 0,04- Ereğli Demir ve Çelik EREGL 116.993 9,1 8,25 965.192,25 6,66 0,34Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 24.588 785.013,82 5,42 0,28- Tofaş Oto Fabrika TOASO 8.361 26,41 26,56 222.068,16 1,53 0,08- Ford Otosan FROTO 4.400 72,35 78 343.200 2,37 0,12- Arçelik ARCLK 11.827 20,53 18,58 219.745,66 1,52 0,08Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 50.591 702.604,25 4,85 0,25- Türk Hava Yolları THYAO 48.031 14,04 11,75 564.364,25 3,9 0,2- PEGASUS PGSUS 2.560 67,34 54 138.240 0,95 0,05Haberleşme- 106.834 1.278.637,59 8,83 0,46- Türk Telekom TTKOM 31.687 7,81 7,53 238.603,11 1,65 0,09- Turkcell İletişim Hizmetleri TCELL 75.147 14,13 13,84 1.040.034,48 7,18 0,37DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 654.974 3.980.342,78 27,47 1,42- Yapı Kredi Bankası YKBNK 107.280 3 2,29 245.671,2 1,7 0,09- TSKB TSKB 76.213 1,34 1,1 83.834,3 0,58 0,03- Halkbank HALKB 42.644 6,89 5,98 255.011,12 1,76 0,09- Garanti Bankası GARAN 181.346 11,7 9,5 1.722.787 11,89 0,62- Akbank AKBNK 247.491 8,23 6,76 1.673.039,16 11,55 0,6Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 271.702 2.075.135,41 14,32 0,74- Türkiye Şişe ve Cam SISE 53.389 5,44 4,83 257.868,87 1,78 0,09- TEKFEN TKFEN 12.389 18,1 14,85 183.976,65 1,27 0,07- Tav Holding TAVHL 10.127 26,87 20,36 206.185,72 1,42 0,07- Sabancı Holding SAHOL 62.491 9,98 8,51 531.798,41 3,67 0,19- Koç Holding KCHOL 38.962 19,25 17,2 670.146,4 4,63 0,24- İş Girişim Sermayesi Y.O. ISGSY 30.528 3,8 3,78 115.395,84 0,8 0,04- Doğan Holding DOHOL 63.816 1,95 1,72 109.763,52 0,76 0,04Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- Emlak Konut GYO EKGYO 135.257 1,63 1,39 188.007,23 1,3 0,07Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- Aselsan Elektronik Sanayii ASELS 20.635 24,16 27,5 567.462,5 3,92 0,2DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 1.590.715 14.487.804,11 100 5,17B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- AKTİF YATIRIM BANKASI 19.06.2020 TRFAKYB62011 12 2.000.000 100,12 101,07 2.021.330,4 3,08 0,72- ARÇELİK 16.07.2021 TRSARCL72112 4 4.500.000 102,75 102,14 4.596.504,75 7,01 1,64- ASLAN ÇİMENTO 18.06.2021 TRSASLN62118 4 2.000.000 101,45 103,36 2.067.202,2 3,15 0,74- AYGAZ 04.08.2021 TRSAYGZ82118 4 1.800.000 102,16 100,76 1.813.690,26 2,77 0,65- BOLU ÇİMENTO 11.01.2021 TRSBOLU12115 4 3.000.000 103,82 101,98 3.059.409,9 4,66 1,09- BOLU ÇİMENTO 05.07.2021 TRSBOLU72119 4 5.000.000 103,76 101,81 5.090.412,5 7,76 1,82- DEVA HOLDİNG 04.05.2021 TRSDEVA52119 4 2.490.000 102,44 101,01 2.515.239,64 3,83 0,9- EREĞLİ DEMİR ÇELİK 28.05.2021 TRSERGL52117 4 3.000.000 101,68 100,76 3.022.830 4,61 1,08- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 100,61 10.563.601,65 16,1 3,77- HALKBANK 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 98,73 987.324,3 1,51 0,35- HEKTAŞ TİCARET 10.03.2021 TRSHEKT32123 4 500.000 100,79 103,25 516.235,35 0,79 0,18- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 25.01.2021 TRSISGY12113 4 1.430.000 103,19 101,16 1.446.606,73 2,21 0,52- KOÇ FİAT FİNANSMAN 10.06.2021 TRSKFTF62113 4 900.000 101,19 103,48 931.312,26 1,42 0,33- KOÇ FİNANSMAN 14.06.2021 TRSKCTF62110 4 1.900.000 100,55 102,83 1.953.739,22 2,98 0,7- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 4 1.020.000 100,28 102,5 1.045.485,21 1,59 0,37- OPET PETROL 19.02.2021 TRSOPAS22129 4 1.400.000 102,36 100,8 1.411.202,94 2,15 0,5- TÜPRAŞ 22.01.2021 TRSTPRS12115 101,14 6.321.431,88 9,64 2,26- TÜPRAŞ 05.02.2021 TRSTPRS22114 4 3.800.000 103,76 101,36 3.851.692,54 5,87 1,37- VAKIFBANK 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 109,19 655.163,64 1 0,23- YAPI KREDİ BANKASI 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 101,71 5.085.543,5 7,75 1,82- YDA İNŞAAT 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 100,43 103,04 2.575.992,5 3,93 0,92- ZİRAAT BANKASI 06.03.2020 TRFTCZB32018 4 3.950.000 101,5 102,83 4.061.670,85 6,19 1,45Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 64.540.000 65.593.622,21 100 23,42B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 64.540.000 65.593.622,21 100 23,42C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2020 F_USDTRY0420 11.553 6,27 6,37VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 500 6,61 6,85GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIYabancı Tahvil GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 200.000 105,15 104,3 1.298.700,6 1,24 0,46Yabancı Tahvil T.C. HAZİNE 05.06.2020 US900123AX87 3.500.000 102,79 102,47 22.328.636,96 21,26 7,97Yabancı Tahvil T.C.HAZİNE 26.09.2022 US900123BZ27 2.000.000 106,8 105,94 13.190.862,77 12,56 4,71Yabancı Tahvil T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 2.200.000 102,49 101,28 13.872.932,91 13,21 4,95Yabancı Tahvil T.İŞ BANKASI 25.06.2021 XS1079527211 500.000 102,13 101,32 3.154.087,63 3 1,13Yabancı Tahvil T.İŞ BANKASI 06.10.2021 XS1390320981 3.200.000 102,87 103,03 20.527.268,26 19,55 7,33Yabancı Tahvil TSKB 22.04.2020 XS1219733752 1.700.000 102,08 102,07 10.802.881,28 10,29 3,86Yabancı Tahvil VAKIFBANK 27.10.2021 XS1508914691 200.000 103,11 102,7 1.278.813,69 1,22 0,46Yabancı Tahvil YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 1.000.000 104 101,18 6.299.576,62 6 2,25Yabancı Tahvil ZİRAAT BANKASI 29.04.2021 XS1223394914 1.050.000 102,36 101,71 6.648.663,26 6,33 2,37Yabancı Tahvil ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 900.000 100,84 100,31 5.620.436,69 5,35 2,01GRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 02.03.2020 400.000 400.374,79 0,42 0,14T.Repo 02.03.2020 3.849.945 8.007.226,3 8,43 2,86T.Repo 02.03.2020 20.324.770 20.018.065,75 21,07 7,15T.Repo 02.03.2020 20.324.770 20.018.065,75 21,07 7,15T.Repo 02.03.2020 20.324.770 20.018.065,75 21,07 7,15T.Repo 02.03.2020 1.987.025 2.001.806,58 2,11 0,71T.Repo 02.03.2020 8.025.755 7.006.323,01 7,37 2,5Katılma Belgesi TI1 14.958 4.090.065,22 4,3 1,46Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.594.360 6,94 2,35VOB Nakit Teminat 6.867.897,74 6.867.897,74 7,23 2,45GRUP TOPLAMI- 95.022.250,89 100 33,92ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 280.126.537,87İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ280.126.537,87 % 100 % 100,31B. HAZIR DEĞERLER32.603,07 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar32.603,07 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)94.742,64 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar94.742,64 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)724.044,87 % 100 % 0,26D. BORÇLAR (-)-1.727.757,02 % 100 -% 0,62a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.727.757,02 % 100 -% 0,62NET VARLIK DEĞERİ279.250.171,43Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,7388İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama28/02/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823475BIST