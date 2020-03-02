***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
02.03.2020 18:35
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
- 14.987 359.327,4 2,48 0,13
- Koza Anadolu Metal Madencilik KOZAA 11.908 10,61 11,3 134.560,4 0,93 0,05
- Koza Altın İşletmeleri A.Ş. KOZAL 3.079 75,32 73 224.767 1,55 0,08
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. BIMAS 25.383 47,79 48,04 1.219.399,32 8,42 0,44
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 120.366 2.240.828,56 15,47 0,8
- Tüpraş TUPRS 8.552 111,63 101,3 866.317,6 5,98 0,31
- Soda Sanayii SODA 27.120 6,44 5,79 157.024,8 1,08 0,06
- Petkim PETKM 64.694 3,99 3,64 235.486,16 1,63 0,08
- Alkim Kimya ALKIM 20.000 38,1 49,1 982.000 6,78 0,35
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 165.398 1.091.045,25 7,53 0,38
- Kardemir Karabük Demir Çelik KRDMD 48.405 2,83 2,6 125.853 0,87 0,04
- Ereğli Demir ve Çelik EREGL 116.993 9,1 8,25 965.192,25 6,66 0,34
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 24.588 785.013,82 5,42 0,28
- Tofaş Oto Fabrika TOASO 8.361 26,41 26,56 222.068,16 1,53 0,08
- Ford Otosan FROTO 4.400 72,35 78 343.200 2,37 0,12
- Arçelik ARCLK 11.827 20,53 18,58 219.745,66 1,52 0,08
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 50.591 702.604,25 4,85 0,25
- Türk Hava Yolları THYAO 48.031 14,04 11,75 564.364,25 3,9 0,2
- PEGASUS PGSUS 2.560 67,34 54 138.240 0,95 0,05
Haberleşme
- 106.834 1.278.637,59 8,83 0,46
- Türk Telekom TTKOM 31.687 7,81 7,53 238.603,11 1,65 0,09
- Turkcell İletişim Hizmetleri TCELL 75.147 14,13 13,84 1.040.034,48 7,18 0,37
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 654.974 3.980.342,78 27,47 1,42
- Yapı Kredi Bankası YKBNK 107.280 3 2,29 245.671,2 1,7 0,09
- TSKB TSKB 76.213 1,34 1,1 83.834,3 0,58 0,03
- Halkbank HALKB 42.644 6,89 5,98 255.011,12 1,76 0,09
- Garanti Bankası GARAN 181.346 11,7 9,5 1.722.787 11,89 0,62
- Akbank AKBNK 247.491 8,23 6,76 1.673.039,16 11,55 0,6
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 271.702 2.075.135,41 14,32 0,74
- Türkiye Şişe ve Cam SISE 53.389 5,44 4,83 257.868,87 1,78 0,09
- TEKFEN TKFEN 12.389 18,1 14,85 183.976,65 1,27 0,07
- Tav Holding TAVHL 10.127 26,87 20,36 206.185,72 1,42 0,07
- Sabancı Holding SAHOL 62.491 9,98 8,51 531.798,41 3,67 0,19
- Koç Holding KCHOL 38.962 19,25 17,2 670.146,4 4,63 0,24
- İş Girişim Sermayesi Y.O. ISGSY 30.528 3,8 3,78 115.395,84 0,8 0,04
- Doğan Holding DOHOL 63.816 1,95 1,72 109.763,52 0,76 0,04
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- Emlak Konut GYO EKGYO 135.257 1,63 1,39 188.007,23 1,3 0,07
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- Aselsan Elektronik Sanayii ASELS 20.635 24,16 27,5 567.462,5 3,92 0,2
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.590.715 14.487.804,11 100 5,17
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKTİF YATIRIM BANKASI 19.06.2020 TRFAKYB62011 12 2.000.000 100,12 101,07 2.021.330,4 3,08 0,72
- ARÇELİK 16.07.2021 TRSARCL72112 4 4.500.000 102,75 102,14 4.596.504,75 7,01 1,64
- ASLAN ÇİMENTO 18.06.2021 TRSASLN62118 4 2.000.000 101,45 103,36 2.067.202,2 3,15 0,74
- AYGAZ 04.08.2021 TRSAYGZ82118 4 1.800.000 102,16 100,76 1.813.690,26 2,77 0,65
- BOLU ÇİMENTO 11.01.2021 TRSBOLU12115 4 3.000.000 103,82 101,98 3.059.409,9 4,66 1,09
- BOLU ÇİMENTO 05.07.2021 TRSBOLU72119 4 5.000.000 103,76 101,81 5.090.412,5 7,76 1,82
- DEVA HOLDİNG 04.05.2021 TRSDEVA52119 4 2.490.000 102,44 101,01 2.515.239,64 3,83 0,9
- EREĞLİ DEMİR ÇELİK 28.05.2021 TRSERGL52117 4 3.000.000 101,68 100,76 3.022.830 4,61 1,08
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 100,61 10.563.601,65 16,1 3,77
- HALKBANK 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 98,73 987.324,3 1,51 0,35
- HEKTAŞ TİCARET 10.03.2021 TRSHEKT32123 4 500.000 100,79 103,25 516.235,35 0,79 0,18
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 25.01.2021 TRSISGY12113 4 1.430.000 103,19 101,16 1.446.606,73 2,21 0,52
- KOÇ FİAT FİNANSMAN 10.06.2021 TRSKFTF62113 4 900.000 101,19 103,48 931.312,26 1,42 0,33
- KOÇ FİNANSMAN 14.06.2021 TRSKCTF62110 4 1.900.000 100,55 102,83 1.953.739,22 2,98 0,7
- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 4 1.020.000 100,28 102,5 1.045.485,21 1,59 0,37
- OPET PETROL 19.02.2021 TRSOPAS22129 4 1.400.000 102,36 100,8 1.411.202,94 2,15 0,5
- TÜPRAŞ 22.01.2021 TRSTPRS12115 101,14 6.321.431,88 9,64 2,26
- TÜPRAŞ 05.02.2021 TRSTPRS22114 4 3.800.000 103,76 101,36 3.851.692,54 5,87 1,37
- VAKIFBANK 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 109,19 655.163,64 1 0,23
- YAPI KREDİ BANKASI 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 101,71 5.085.543,5 7,75 1,82
- YDA İNŞAAT 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 100,43 103,04 2.575.992,5 3,93 0,92
- ZİRAAT BANKASI 06.03.2020 TRFTCZB32018 4 3.950.000 101,5 102,83 4.061.670,85 6,19 1,45
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 64.540.000 65.593.622,21 100 23,42
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 64.540.000 65.593.622,21 100 23,42
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2020 F_USDTRY0420 11.553 6,27 6,37
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 500 6,61 6,85
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Yabancı Tahvil GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 200.000 105,15 104,3 1.298.700,6 1,24 0,46
Yabancı Tahvil T.C. HAZİNE 05.06.2020 US900123AX87 3.500.000 102,79 102,47 22.328.636,96 21,26 7,97
Yabancı Tahvil T.C.HAZİNE 26.09.2022 US900123BZ27 2.000.000 106,8 105,94 13.190.862,77 12,56 4,71
Yabancı Tahvil T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 2.200.000 102,49 101,28 13.872.932,91 13,21 4,95
Yabancı Tahvil T.İŞ BANKASI 25.06.2021 XS1079527211 500.000 102,13 101,32 3.154.087,63 3 1,13
Yabancı Tahvil T.İŞ BANKASI 06.10.2021 XS1390320981 3.200.000 102,87 103,03 20.527.268,26 19,55 7,33
Yabancı Tahvil TSKB 22.04.2020 XS1219733752 1.700.000 102,08 102,07 10.802.881,28 10,29 3,86
Yabancı Tahvil VAKIFBANK 27.10.2021 XS1508914691 200.000 103,11 102,7 1.278.813,69 1,22 0,46
Yabancı Tahvil YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 1.000.000 104 101,18 6.299.576,62 6 2,25
Yabancı Tahvil ZİRAAT BANKASI 29.04.2021 XS1223394914 1.050.000 102,36 101,71 6.648.663,26 6,33 2,37
Yabancı Tahvil ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 900.000 100,84 100,31 5.620.436,69 5,35 2,01
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 02.03.2020 400.000 400.374,79 0,42 0,14
T.Repo 02.03.2020 3.849.945 8.007.226,3 8,43 2,86
T.Repo 02.03.2020 20.324.770 20.018.065,75 21,07 7,15
T.Repo 02.03.2020 20.324.770 20.018.065,75 21,07 7,15
T.Repo 02.03.2020 20.324.770 20.018.065,75 21,07 7,15
T.Repo 02.03.2020 1.987.025 2.001.806,58 2,11 0,71
T.Repo 02.03.2020 8.025.755 7.006.323,01 7,37 2,5
Katılma Belgesi TI1 14.958 4.090.065,22 4,3 1,46
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.594.360 6,94 2,35
VOB Nakit Teminat 6.867.897,74 6.867.897,74 7,23 2,45
GRUP TOPLAMI
- 95.022.250,89 100 33,92
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 280.126.537,87
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
280.126.537,87 % 100 % 100,31
B. HAZIR DEĞERLER
32.603,07 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
32.603,07 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
94.742,64 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
94.742,64 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
724.044,87 % 100 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-1.727.757,02 % 100 -% 0,62
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.727.757,02 % 100 -% 0,62
NET VARLIK DEĞERİ
279.250.171,43
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7388
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
28/02/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823475
BIST