***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKYB62011 2.000.000 2.007.425,6 3,25 0,72- TRSARCL72112 4.500.000 4.571.513,55 7,41 1,64- TRSASLN62118 2.000.000 2.075.928,2 3,37 0,74- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.821.106,44 2,95 0,65- TRSBOLU12115 3.000.000 3.074.271 4,98 1,1- TRSBOLU72119 5.000.000 5.113.461 8,29 1,83- TRSDEVA52119 2.490.000 2.527.817,87 4,1 0,91- TRSERGL52117 3.000.000 3.014.953,5 4,89 1,08- TRSGRAN23013 10.500.000 10.619.412,3 17,21 3,81- TRSTHALE2716 1.000.000 992.817,4 1,61 0,36- TRSHEKT32123 500.000 500.596,85 0,81 0,18- TRSISGY12113 1.430.000 1.461.752,86 2,37 0,52- TRSKFTF62113 900.000 904.861,17 1,47 0,32- TRSKCTF62110 1.900.000 1.963.650 3,18 0,7- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.050.633,66 1,7 0,38- TRSOPAS22129 1.400.000 1.416.911,86 2,3 0,51- TRSTPRS12115 6.250.000 6.347.735,63 10,29 2,28- TRSTPRS22114 3.800.000 3.866.669,48 6,27 1,39- TRSVKFB92719 600.000 658.620 1,07 0,24- TRSYKBK62914 5.000.000 5.108.798,5 8,28 1,83- TRSYDAT32212 2.500.000 2.590.357 4,2 0,93Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 60.590.000 61.689.293,87 100 22,12B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 60.590.000 61.689.293,87 100 22,12C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLAR- 30.04.2020 F_XU0300420 850 115,03- 30.04.2020 F_USDTRY0420 15.553 6,39- 31.12.2020 F_USDTRY1220 500 6,79GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 200.000 1.299.016,21 1,04 0,47- US900123AX87 6.500.000 41.822.192,54 33,56 15- US900123BZ27 2.000.000 13.136.738,66 10,54 4,71- XS1345632811 2.200.000 13.964.538,9 11,21 5,01- XS1079527211 500.000 3.160.221,54 2,54 1,12- XS1390320981 3.200.000 20.439.992,64 16,4 7,33- XS1219733752 1.700.000 10.892.401,92 8,74 3,91- XS1508914691 200.000 1.276.667,75 1,02 0,46- XS1571399754 1.000.000 6.331.300,8 5,08 2,27- XS1223394914 1.050.000 6.694.457,81 5,37 2,4- XS1605397394 900.000 5.609.008,21 4,5 2,01GRUP TOPLAMI- 19.450.000 124.626.536,98 100 44,69E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 16.03.2020 50.000 50.041,51 0,05 0,02T.Repo 16.03.2020 3.858.015 5.504.846,03 5,95 1,97T.Repo 16.03.2020 3.858.015 5.504.846,03 5,95 1,97T.Repo 16.03.2020 1.488.760 1.501.320,41 1,62 0,54T.Repo 16.03.2020 14.391.315 14.512.775,89 15,68 5,2T.Repo 16.03.2020 14.391.315 14.512.775,89 15,68 5,2T.Repo 16.03.2020 18.171.240 18.015.874,52 19,46 6,46T.Repo 16.03.2020 1.985.015 2.001.763,84 2,16 0,72T.Repo 16.03.2020 11.191.275 10.008.802,74 10,81 3,59Katılma Belgesi TI1 14.958 4.104.153,23 4,43 1,47Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.599.620 7,13 2,37VOB Nakit Teminat 10.240.175,94 10.240.175,94 11,06 3,67GRUP TOPLAMI- 92.556.996,03 100 33,19ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 278.872.826,88İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ278.872.826,88 % 100 % 100,28B. HAZIR DEĞERLER98.141,17 % 100 % 0,04a) Kasab) Bankalar98.141,17 % 100 % 0,04c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)74.884,44 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar74.884,44 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)724.044,87 % 100 % 0,26D. BORÇLAR (-)-1.661.874,87 % 100 -% 0,6a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.661.874,87 % 100 -% 0,6NET VARLIK DEĞERİ278.108.022,49Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,7317İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama13/03/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829435BIST